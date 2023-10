NA TVRĐAVI GRIPE SIJEKU SE STABLA, U SLUČAJ UKLJUČENA I POLICIJA Urlić: "Ovo je divljaštvo koje je rezultat toga što ne postoje gradski pravilnici o zaštiti zaštićenih stabala"

Drama oko sječe stabala kraj Tvrđave Gripe započela je svoju sagu u subotu kada je počinitelj 'načeo' nekoliko stabala motornom pilom.

Do pokušaja sječe stabala u Glagoljaškoj ulici došlo je zbog navodne želje nepoznatog investitora koji tu želi očistiti teren kako bi počeo s gradnjom. Pokušaji rušenja stabala tijekom vikenda su zaustavljeni, i to od strane radnika Parkova i nasada, jer su borovi koje su htjeli sasjeći zapravo na čestici zemlje koja je pod zaštitom kao arheološko nalazište. Također, jedno od stabala imalo je promjer veći od 60 centimetara čime spada pod zaštitu GUP-a.

Tada su na teren izašli policija, komunalno redarstvo, te dogradonačelnik Bojan Ivošević, koji je jutros - kada su posao motornom pilom dovršila dva muškarca koji su se na Gripama pojavili u 4:30 ujutro i zatim pobjegli u crnom Mercedesu - uz objavljene fotografije otpilanog stabla jednom riječju komentirao: 'Teroristi!'

U katastru je kao posjednik zapisan Grad Split, dok je na vlasničkom listu pola vlasništva ima Republika Hrvatska, dok je druga polovica u vlasništvu tvrtke Cacao d.o.o., te je kao suvlasnica upisana Katarina Knežević.

"Građani su nam dojavili da netko kida ta stabla, te da su doveli i bager i čak pokušali srušiti jedno stablo pod zaštitom GUP-a. Odmah su na teren u subotu izašli policajci, komunalno redarstvo i dogradonačelnik Ivošević. U subotu je i krim policajac obavljao očevid, samo da bi evo jutros netko stablo do kraja srušio. Najvažnije je da se utvrdi tko je to napravio, sada se samo pretpostavlja. Upitno je i vlasništvo", kazala nam je predsjednica Gradskog kotara Lučac Manuš Iva Tukić.

Glavni problem je, kaže, to što za ovakva djela predviđenih kazni - nema!

"Stvar je u tome što nema kazne. Vi možete zaštićeno stablo srušiti i nema kazne. To je takav zakon. Tako da vidite što se dešava. Počinitelji to jako dobro znaju, zato to i rade", rekla je.

"Nema se tu što reći, to je divljaštvo koje je rezultat toga što ne postoje gradski pravilnici o zaštiti takvih vrijednih stabala. To što je zaštićeno GUP-om je mrtvo slovo na papiru jer ne postoje prekršajne ni kaznene odredbe za takav čin koji se sada proveo", rekao nam je bivši gradski vijećnik stranke Pametno i potpredsjednik kotara Lučac Manuš Branimir Urlić.

Kakao kaže, dalje je sve na konzervatorima, a i na Gradu.

Za rušenje zaštićenih stabala nema propisanih kazni

"Grad je mogao neke takve lokacije zaštiti i promijeniti namjenu prostora dok je još sve bilo državno i društveno vlasništvo. U zadnjih godinu dana imamo bar pet-šest situacijama gdje su se na ovakvim lokacijama uklanjala takva stabla i gdje nije bilo nikakve reakcije. Primjerice drvored uz bolnicu Firule gdje je došlo do uklanjanja čempresa koji su poimenično zaštićeni u GUP-u, zatim velika sofora u ulici Vrh Lučac... To je stvar koja se ponavlja već godinama, ali ne postoji nikakav gradski pravilnik koji to štiti osim GUP-a, no u GUP-u ne postoje nikakve prekršajne ni kaznene odredbe za nekoga tko to prekrši", objasnio je.

"Naravno da nekad treba uništiti stablo, ako je primjerice prijetnja vodovodu ili u sličnim situacijama, no nekakav pravilnik mora postojati koji će voditi kroz sve te situacije i koji će onoga tko to uništi kazniti", kazao je.

Pročelnica Leona Grgić koja je na terenu bila zajedno s djelatnicima splitske policije, Parkova i nasada te komunalnih redara, kazala nam je kako će se onima koji su stabla pilali ispisati kazna od 1320 eura, te na odgovornog izvođača dodatnih 300 eura za prekršajno djelo uništavanja zelenila na gradskoj parceli.

Stablo će se nažalost moralo do kraja ispilati zbog opasnosti rušenja na cestu.

"Zaprimili smo dojavu i izašli na teren kako bi utvrdili činjenično stanje. U tijeku su provjere", rekla nam je Sanja Nazlić, glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Galeriju donosi naš fotoreporter Igor Jakšić.

