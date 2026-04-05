Na Svjetskom prvenstvu će biti dvojica igrača stariji čak od Modrića i Džeke

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku donijet će i zanimljivu priču o dugovječnosti nogometnih velikana. Među najstarijim igračima koji bi trebali nastupiti nalaze se i Luka Modrić te Edin Džeko, veterani koji i dalje imaju važnu ulogu u svojim reprezentacijama.

Hrvatski kapetan i na ovom će Mundijalu biti među najiskusnijima na turniru, dok je plasman Bosne i Hercegovine dodatno naglasio priču o igračima koji i u poznim godinama ostaju ključni na najvećoj sceni.

Ako ne bude problema s ozljedama, samo će Cristiano Ronaldo i Guillermo Ochoa biti stariji od Modrića i Džeke. Ronaldo bi trebao imati 41 godinu, dok su Ochoa i Modrić rođeni 1985. godine.

Džeko, koji je u ožujku navršio 40, također je pri samom vrhu ove liste, što dodatno ističe koliko je rijetko da napadači u toj dobi i dalje igraju važnu ulogu na reprezentativnoj razini.

Za Bosnu i Hercegovinu ovo će biti tek drugi nastup na Svjetskom prvenstvu, a od generacije iz Brazila 2014. ostali su samo Džeko i Sead Kolašinac. Iskusni napadač još je jednom pokazao koliko znači reprezentaciji, odigravši svih 120 minuta u odlučujućoj utakmici protiv Italije.

Zanimljivo je i da BiH, unatoč Džeki kao jednom od najstarijih igrača turnira, ima relativno mladu momčad s prosjekom od 26,9 godina, čime se ubraja među mlađe europske reprezentacije.

Tako će se na Svjetskom prvenstvu istodobno ispreplesti dvije priče – ona o novoj generaciji koja dolazi i ona o veteranima poput Modrića i Džeke, koji i dalje prkose godinama i ostaju među najvažnijim imenima svojih reprezentacija.