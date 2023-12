NA SPLITSKOJ PEŠKARIJI POTRAŽNJA JE VEĆA OD PONUDE Provjerili smo cijene ribe: Kvaliteta ribe prevagnula je bez obzira na cijene

Pripreme za blagdane ujedno uključuju i kupovinu hrane koja će se poslužiti na blagdanskom stolu. U Dalmaciji većina kućanstava na meniju nastoji imati ribu, a o tome što će se na kraju kupiti ovisi i o samoj cijeni ribe. O cijeni ribe i njenoj skupoći puno se pričalo ove i protekle godine pa smo otišli na splitsku ribarnicu sa kupcima i prodavačima provjeriti što je sa cijenama i prodajom.

Vremenska prognoza stvarala je probleme ribarima

"Jeftina riba, srdele će se prodat, ali i ova skupa. Šampjer po 40 eura bez problema, a trlju po pet ura ne mogu prodat", kazao nam je jedan od prodavača.

Na splitskoj peškariji danas je više ljudi nego zadnjih desetak dana. Razlog tome kako kažu prodavači je što vrijeme diktira i posjećenost ribarnice, ali i količinu ribe.

"Zadnjih destak dana ima više problema s vrimenom nego s ljudima. Baš se zaredalo, vrime uvik diktira. Malo juga, red tramontane, red lebića i onda imamo problema s lovom ribe. Pa onda fali i svita jer se nema sta ponudit", kazao nam je prodavač na splitskoj ribarnici, Siniša.

Cijena je kupcima prihvatljiva

Što se tiče cijene ribe, prodavači kažu da nije skupa, a neki kupci i prolaznici nam kažu da se cijena nije puno mijenjala i da su se uglavnom naviknuli, a da onaj tko želi kupiti ribu uvijek može naći nešto za sebe na našoj ribarnici.

Prodavač Siniša je i potvrdio tu teoriju jer kako kaže, cijenu ljudi uvijek mjere prema najskupljim ribama, a puno je veća ponuda one ribe koja je u jeftinijem ili srednje visokom rangu cijena.

"Dosta svita ima predodžbu da je ta riba skupa i onda dođete ovdje na Peškariju i vidite da 80% ribe otprilike kosta ispod deset eura. Ali kad mi dođemo ovdje volimo pogledat koliko košta škarpina. Škarpina je 40 eura. Volimo pogledat koliko košta lignja, volimo pogledat koliko košta zubatac. I onda po tim skupim ribama se mjeri i govori da je riba skupa. To je isto kao da dođete u mesnicu i pogledate koliko košta biftek i kažete da je meso skupo", kazao je Siniša.

Svježa riba je uvijek u ponudi

Unatoč cijeni, i prodavači, ali i kupci se slažu da na splitskoj ribarnicu uvijek mogu naći svježu i kvalitetnu ribu iz našeg mora te je to jedan od razloga zašto se uvijek iznova vraćaju na ribarnicu i po svojim mogućnostima, a i željama kupuju onu ribu koja je prvenstveno zdrava i svježa.

"Najveći problem danas je brz život. Prije su blagovanje i ručak trajali sat vremena. Danas ručak traje pet minuta i nema se vremena čistit ribu nego daj nešto na brzinu i to je najveći problem ribe. Kada dođete vani u bilo koju ribarnicu, vi više nećete naći ribu kao kod nas. Vi ćete nać komade, filete svakakvih riba, ali to je meso ribe bez identiteta, vi to meso ne prepoznajete. Riba može bit stara i 15 dana, a vi to nećete znat. Ta riba nema očiju, nema repa, nemate se za što uhvatit. Kod nas prave ribe ima i to živi na još jako malo mjesta, u Hrvatskoj to je hvala Bogu tako", rekao je prodavač Siniša.

Veća je potražnja od ponude

Blagdanske gužve na ribarnici još nisu krenule u punome sjaju, ali riba se prodaje. Možda ne lignje za 20 do 25 eura po kili, ali u ponudi ima i lubina, srdela, trlje i razno raznih plodova našeg mora, a ako imate sreće i dođete pred kraj radnog jutra ribarnice možete jako kvalitetnu ribu uloviti po nižim cijenama.

"Teško je pričati o cijenama ribe pogotovo na splitskoj Peškariji gdje je cijena u osam sati 20 eura, u devet sati 19 eura, u deset sati 18 eura, a u podne možete dobit za 5 eura istu tu ribu. No i dalje je veća potražnja nego što ima ribe. Neki dan se prodaja zaključila u 9 sati, tko je kupio kupio je", kazao je Siniša.