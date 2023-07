NA SNAGU USKORO STUPA VAŽNA IZMJENA ZAKONA O E-CIGARAMA Kazne će se kretati od 260 do 20 tisuća eura

Nova pravila za one koji strast za nikotinom pokušavaju nadomjestiti e-cigaretama i to onima s posebnim aromama. Takvi se proizvodi u Hrvatskoj više neće smjeti stavljati na tržište. Dio je to izmjena Zakona koje bi se trebale uvesti krajem listopada.

Dok je na otvorenom - dobro je.

"U kafićima nažalost vrijede pravila koja su i do sada vrijedila, ali u restoranima je zabranjeno korištenje tih proizvoda", rekla je Dijana Mayer za Dnevnik.hr iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kako je Europa prošle godine naredila, nema više grijanih duhana s aromama.

"Podržavam zbog zdravlja ljudi, eto čisto zbog zdravlja, smatram da bi trebalo jer štetno je eto", poručila je Iva.

To ne brine Niku koja električnu cigaretu bira godinu dana. Jer vidi mnoge prednosti.

"Ne smrdi, nema dima, nestaje, nema pepela, ne uprlja se s tim, doma je puno ugodnije", istaknula je Nika.

95% manje štetni? Ne slaže se pulmologinja

Sve više Hrvata tako razmišlja, pa nisu zabrinuti ni zagovaratelji takvih duhanskih proizvoda, koji od njih žive.

"Možemo reći da su ljudi općenito prepoznali da s ovim proizvodima prestaju pušiti", napomenuo je Filip Tokić iz Udruge korisnika osobnih isparivača.

Često se može čuti da su 95 posto manje štetni, ali to snažno odbacuje pulmologinja Ostojić. Za takve zaključke, tvrdi, nema temelja.

"Medicina koju mi radimo je zasnovana na dokazima, ne na marketingu, zato često nije atraktivna, ili barem nije simpatična. Mi imamo dokaze da je to opasno. Opasan je nikotin sam po sebi u bilo kojoj formi. Opasni su humektanti za inhalaciju, opasni su proizvodi termalne degradacije, znači zagrijavanja tih humektanata da bi nastala takozvana para koja uopće nije para", objasnila je Jelena Ostojić, internist i pulmolog.

Unatoč tome raste njihova popularnost. Svaka deseta mlada osoba do 16 godina u Hrvatskoj konzumirala je e-cigarete, donosi reporterka Dnevnika Nove TV.

"Ne bi nikad htjela prestat pušiti, iskreno, pa onda ni ne razmišljam o tome, nekako mi je svejedno, mislim da sve truje općenito u životu", dodala je Nika.

Dok god bude smio i ispunjavao uvjete, u svojem lokalu Marin će dopustiti sve oblike duhanskih proizvoda. Tako posluje već 11 godina.

"Ja sam nepušač, ja ne volim dim, ali za posao bez pušenja ja mislim da moj lokal ne bi preživio, tako da da, većina posjetioca su pušači", rekao je Marin Levaj, vlasnik ugostiteljskog objekta.

Kazne za kršenje ovih izmjena su od 260 eura do 20 tisuća.