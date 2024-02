Na Poljudu se do nedavno doimao manje bitnim, a vraća se kao prvak, s vilom i 76.000 eura u džepu

Ismael Diallo, Hajdukov trofejni internacionalac, trebao bi se u srijedu priključiti treninzima Bijelih nakon što je prošle nedjelje s reprezentacijom Obale Bjelokosti slavio u finalu Afričkog kupa nacija.

Prije tri i pol mjeseca gotovo nitko nije uzimao Dialla kao bitnog igrača Bijelih, ali događaji su demantirali skeptike. Diallo je od pričuve došao do standardnog lijevog beka, a potom je osvojio i kontinentalni naslov, postao prvak Afrike sa reprezentacijom Obale Bjelokosti. Bez obzira na to što nije odigrao ni minute na Afričkom kupu nacija, piše se naslov Diallu pri čemu je postao prvi igrač Hajduka kojem je uspjelo doći do takve titule, pišu Sportske novosti.

I ne samo da mu se piše trofej, nego je od svoje zemlje za povijesni uspjeh dobio i fantastičnu premiju. Svim je reprezentativcima Obale Bjelokosti, naime, predsjednik Alassane Ouattara odlučio darovati vilu i ček od 76.000 eura. Osim toga ih je i odlikovao nacionalnim ordenom, najvišom titulom koju može dobiti građanin Obale Bjelokosti.

Karoglan će vidjeti u kakvom je stanju Diallo, ali u domovini je redovno trenirao i pritom zadržao svježinu. Može se naslutiti da bi Diallo trebao biti u početnoj postavi za subotu protiv Rudeša, ali ostavimo da Karoglan pruži konačni odgovor na taj upit.

Dok je Diallo mjesec dana boravio sa reprezentacijom na pripremama, a potom i samom natjecanju, propustio je predsezonski kamp Hajduka u Umagu i tri prvenstvena susreta. Ostao je na Afričkom kupu nacija najdulje što je mogao, a njegova alternacija bio je Moufi. Solidno je odradio posao, međutim razvidno je da nije briljirao.

Povratkom Dialla odahnut će i Moufi, ali to ne znači da će se vratiti na poziciju desnog beka s obzirom na to da je Sigur još uvijek prva opcija. Moufi će se vratiti u žestoku borbu za minutažu, a Karoglan će dobiti širinu izbora na bekovskim pozicijama. Kako vrijeme prolazi, standardizira se Hajduk.

