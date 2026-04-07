"Na ovo sam čekao pet mjeseci": Splićanin Šime Elez podijelio fotografiju koja je digla prašinu

Šime Elez, Splićanin kojeg je šira javnost upoznala kroz popularni reality show “Gospodin Savršeni”, ponovno je privukao pažnju na društvenim mrežama objavom fotografije koja je, kako sam kaže, mjesecima čekala pravi trenutak.

Na fotografiji pozira u opuštenom izdanju zajedno s Milošem Mićovićem, s kojim je dijelio titulu “Savršenog” u istoj sezoni emisije. Uz objavu je kratko poručio da je fotografija stara nekoliko mjeseci, ali da ju zbog pravila produkcije nije smio ranije podijeliti.

Snimanje na Kreti i povratak pred kamere

Fotografija je, prema dostupnim informacijama, nastala tijekom snimanja nove sezone showa na grčkom otoku Kreti, gdje su Elez i Mićović sudjelovali kao posebni gosti. Njihov dolazak bio je iznenađenje za kandidatkinje koje su tada bile u završnoj fazi natjecanja.

Povratak na lokaciju gdje je za njih sve počelo očito je bio emotivan trenutak, a zajednička fotografija pokazuje da su bivši sudionici ostali u dobrim odnosima.

Ljubavni status i interes javnosti

Iako u finalu svoje sezone nisu pronašli ljubav, njihovi privatni životi i dalje su pod povećalom javnosti. Posebno se to odnosi na Eleza, čiji ljubavni život posljednjih mjeseci izaziva velik interes.

Prema ranijim napisima, Šime je u vezi s pjevačicom Majom Šuput, s kojom se zbližio tijekom zajedničkog projekta. Par se često pojavljuje zajedno, a njihove objave s putovanja redovito izazivaju brojne reakcije pratitelja.

Poslovni iskoraci i promjena imidža

Osim na privatnom planu, Elez je aktivan i poslovno. Nakon završetka showa pokrenuo je vlastiti projekt u području promidžbe, a nedavno je dodatno iznenadio pratitelje i promjenom izgleda, odlučivši se za kraću frizuru.

Objavom fotografije s Krete još je jednom pokazao da interes za njega ne jenjava, a fanovi s nestrpljenjem prate svaki njegov novi potez – bilo na ekranu ili izvan njega.