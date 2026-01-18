Close Menu

Na Gripama održan Memorijal Ante Grgurević

Pogledajte poredak momčadi

Pobjedom Splita u kategoriji U-13 završen je Memorijal Ante Grgurević.

"Žuti", baš momčad koju je vodio i trenirao Grgurević, svladala je sve rivale, na klupi je bio Niko Zdrilić. Drugo mjesto osvojila je Cedevita Junior, treći je Zadar, a četvrti SC Derby.  Najbolji igrač turnira je Nikola Radoičić iz Splita.

U kategoriji U-11 prvo mjesto osvojio je SC Derby, drugi je Split, treći OKK Dražen Petrović Šibenik, a četvrta je bila Cedevita Junior. Najbolji igrač je Jakov Koljenšić (SC Derby). Nagrade najboljima uručio je Roko Ukić.

Turnir je bio pun emocija u spomen na Grgu, ali nije nedostajalo odlične košarke, lijepih poteza...

