Na Dinari osjet hladnoće -26 stupnjeva, pred nama je jedan od najhladnijih dana ove zime

Vikend za nama bio je u znaku prave zime. U subotu je još bilo promjenjivo, osobito u prvom dijelu dana, a nedjelja je donijela suho i pretežno sunčano vrijeme. Ipak, radilo se o “zubatom” suncu jer su čak i najviše dnevne temperature zraka bile jednoznamenkaste, osim na Palagruži i Dubrovniku, gdje je izmjereno 10 stupnjeva Celzijusovih.

Dan je obilježila jaka bura koja je ponegdje imala olujne udare te je povećavala osjet hladnoće. U Makarskoj je imala orkanske udare preko 120 km/h.



Navečer je dodatno zahladilo pa su temperature zraka od -6 do 0°C u Dalmatinskoj zagori te od 0 do 3°C uz obalu i na otocima. Najhladnije je u planinama; primjerice Sinjal na Dinari mjeri -16, što je najniža temperatura zraka u zemlji, a Velika Duvjakuša -13 stupnjeva. Zbog bure trenutačni osjet hladnoće tamo je čak -26 stupnjeva.

Jutro u ponedjeljak bit će najhladnije u novom tjednu, mraza će mjestimice biti uz obalu i na otocima. Tijekom tjedna bit će postupno sve manje hladno i sve oblačnije, a drugim dio tjedna obilježit će kudikamo više temperature te povremena kiša.

Ako volite pravu hladnoću, uživajte još noćas i u ponedjeljak jer nakon toga nećete neko vrijeme.

