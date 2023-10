Na današnji dan poginuo je Toše Proeski: "Slutio je da će se nešto loše dogoditi"

Makedonski pjevač Toše Proeski bio je popularan i cijenjen u svim državama proizašlim iz bivše Jugoslavije.

Na današnji dan, prije točno 16 godina, 16. listopada 2007., mladi, 26-godišnji pjevač poginuo je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na autocesti u Hrvatskoj kod Nove Gradiške. To je bio događaj koji je rastužio Tošine brojne fanove.

Tuga i bol kolega i publike zbog iznenadnog i velikog gubitka odličnoga pjevača traju i do danas. Na današnji dan radiopostaje znaju puštati Tošine pjesme, a na društvenim mrežama prijatelji, kolege i fanovi sjete se Toše.

Jedna od onih koja se danas sjetila Toše Proeskog i na njega podsjetila objavom na Instagramu jest makedonska pjevačica Elena Risteska, Tošina bliska prijateljica, osoba s kojom se posljednjom čuo prije odlaska na zadnje, kobno putovanje.

Kako je jednom prilikom izjavila za medije, bila je sigurna kako je Toše predosjećao da će se nešto loše dogoditi nakon što joj je u posljednjem razgovoru rekao riječi koje kao da su nagovijestile kraj.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli ELENA RISTESKA ERA (@elenaristeska_era)

- Voljeli smo se. Uvijek smo dugo pričali o svemu, čak me i nazvao iz Australije. Razgovarali smo i te kobne noći prije odlaska u Hrvatsku, i dalje tvrdim da je on slutio da će se nešto loše dogoditi. Na kraju razgovora mi je rekao da ćemo se vidjeti za nekoliko dana, ali je duboko uzdahnuo i kazao: ‘Ako Bog da‘. U tom trenutku nije mi bilo čudno, dok se sutradan nisam probudila i saznala da je poginuo. Kada je moja majka u nevjerici rekla da se dogodila nesreća, znala sam da je to istina – rekla je Elena i dodala da nakon njegove smrti nije održala niti jedan koncert, a da nije otpjevala barem jednu Tošinu pjesmu, piše Kurir.