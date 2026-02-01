Muškarac spriječio ubojstvo djeteta pa smrtno stradao? Ubojica je u bijegu, Slovenija na nogama

U subotu, 31. siječnja 2026. godine, u Novom Mestu u Republici Sloveniji dogodilo se stavično ubojstvo, u kojem je jedna osoba izgubila život, dok je zahvaljujući brzoj reakciji spriječeno ubojstvo maloljetnog djeteta.

Prema informacijama do kojih je došao portal GPMaljevac.COM, D.S. (1982.) je s obitelji iz Bosanskog Novog doputovao u Novo Mesto na privatnu proslavu, a na proslavu je došao i Borislav Bojanić, također s obitelji. Kako piše ovaj portal, prilikom dolaska ispred objekta u kojem se slavlje održavalo, došlo je do ozbiljnog sukoba.

Herojska reakcija i tragičan ishod

Portal navodi da je Borislav Bojanić (rođen 1982. godine) u jednom trenutku vatrenim oružjem navodno pokušao usmrtiti dijete – što je spriječio D.S. i tom prilikom je pred obitelji izgubio vlastiti život.

Nakon događaja, osumnjičeni Borislav Bojanić udaljio se s mjesta zločina pješice i trenutačno je u bijegu. Policija intenzivno traga za njim.

Riječ je o muškarcu starom 44 godine, visokom oko 185 centimetara, srednje tjelesne građe. Prema policijskim podacima, iz doma u naselju Bojanci udaljio se u tamnozelenim hlačama.

Upozorenje policije i apel građanima

Policija upozorava da je osumnjičeni nepredvidljiv i potencijalno opasan. Građanima se savjetuje da mu se ne približavaju ukoliko ga uoče, već da odmah obavijeste policiju pozivom na broj 113.

Također, policija poziva sve koji imaju bilo kakve informacije o kretanju ili boravištu Borislava Bojanića da ih bez odlaganja prijave nadležnim organima.

Uputili su i direktan apel osumnjičenom da se sam javi u najbližu policijsku postaju ili kontaktira policiju putem broja 113, radi potpunog razjašnjenja svih okolnosti ovog tragičnog događaja.