Muškarac oteo 14-godišnju djevojčicu: Pronađena zahvaljujući Nintendovoj konzoli

Jedna od najvećih noćnih mora svakog roditelja jest nestanak djeteta, a takvu je strahotu u ljeto prošle godine proživjela obitelj jedne tada 14-godišnjakinje iz Virginije.

Srećom, 11 dana nakon njena nestanka ona je pronađena i to zahvaljujući Nintendovoj konzoli Switch.

U kolovozu 2022. godine ona je putem interneta upoznala tada 28-godišnjega Ethana Robertsa koji joj je, nakon nekoliko dana dopisivanja počeo slati svoje gole slike i od nje je zatražio isto, na što je djevojčica pristala. Nažalost, nije bila svjesna s kim je stupila u kontakt jer joj je ubrzo nakon toga Roberts banuo na kućna vrata te je oteo i odveo na put dug više od 3 tisuće kilometara do njegove kuće u Arizoni. Muškarac ju je namjeravao iskoristiti za slanje njenih golišavih fotografija putem Snapchata.

Velika potraga za djevojčicom

Nakon njena nestanka, počela je velika potraga za djevojčicom u koju se, među inim, uključila i organizacija “Hear Their Voices” čiji su članovi oblijepili obližnja mjesta plakatima, a priča o djevojčici proširila se internetom. Potraga na početku nije dala nikakve rezultate, sve dok jedan njen prijatelj nije vidio da se njeno ime pojavilo online dok je putem Nintendova Switcha gledala videozapise na YouTubeu. On je odmah obavijestio policiju koja je, uz pomoć ljudi iz Nintenda locirala IP adresu konzole. Čim su imali tu informaciju, policija je upala Robertsu u kuću i oslobodila djevojčicu. On je, naravno, uhićen.

Optužen je za četiri kaznena djela, uključujući i jedno vezano uz dječju pornografiju te je u travnju postigao nagodbu sa sudom. Osuđen je na 30 godina zatvora, prenosi Zimo.

Kako je za Kotaku rekao umirovljeni policajac iz Arizone Franc Milstead, nije neuobičajeno da se policija prilikom pretrage za nestalim ljudima, kao i uhićenjima kriminalaca koristi praćenjem digitalnih uređaja.

Sve je povezano s WiFijem i mobilnim internetom. Mobilni telefone, iPad, sat, što god, možete koristiti za lociranje ljudi. Kriminalci moraju znati da ih policija prati i da ostavljaju digitalne tragove gdje god da idu. Pronaći ćemo vas, rekao je Milstead.