Mračaj slavi 62. rođendan: ponos Imotske krajine i rasadnik velikih imena

Danas je 62. rođendan Nogometnog kluba „Mračaj“, a mnogi na društvenim mrežama objavljuju rođendanske čestitke ovom najstarijem imotskom klubu, pa tako i županijski vijećnik Petar Bitanga, zaljubljenik u svoj klub i svoje Runoviće.

Poznati je to „mali, a veliki klub“, možda najpoznatiji po velikim igračima i trenerima koji su iz njega ponikli. Tako se prije nekoliko godina okupila sva nogometna i društvena svita na svečanosti pod nazivom „Tri kapetana“. Tada su Imoćani odali počast svojim Iki Buljanu, Ivanu Gudelju i Zvonimiru Bobanu. I neka su – velika su to imena hrvatskog nogometa i veliki ljudi.

Iz Mračaja je ponikao i aktualni Vatreni Kristijan Jakić. Karijere u dresu Mračaja započeli su i Branko Tucak, Stanko Mršić, Mladen Karoglan i najbolji imotski strijelac svih vremena Braco Ćosić. Eh, da ih je bilo skupiti sve u isto vrijeme pa da istrče na runovićkom Pojilu – bila bi to momčad za Europu.

Danas se posebno sa zahvalnošću sjećamo i svih sinova Imotske krajine koji su voljeli i igrali za svoj Mračaj te položili živote za domovinu Hrvatsku.

Sretan rođendan, Mračaju, i još puno godina!