Možemo li sorte za super intenzivni uzgoj saditi u Hrvatskoj?

Tijekom studiranja na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, naučio sam važnost izbora pasmine u uzgoju različitih vrsta životinja. Došao sam do zaključka da se lako da povući korelacija s maslinarstvom.

Na primjer; kod goveda postoje primitivne pasmine poput naše krave buše. Ona je mala kravica, skromnih životnih uvjeta i uz najbolje uvjete uzgoja, ona ipak ima svoj genetski potencijal koji ima svoj limit. Ona nikada neće moći dati neku veću količinu mlijeka, odnosno mesa, kao što to može dati jedna kombinirana pasmina poput simentalskog goveda, odnosno mliječne pasmine, poput holštajn-frizijskog goveda.

Odabir sorte i tipa uzgoja

Selekcija, bila ona u govedarstvu ili maslinarstvu, ima veoma važnu ulogu u razvoju te grane gospodarstva. Da bi bili konkurentni na tržištu i opravdali ekonomsku isplativost u uzgoju masline, potrebno je obratiti posebnu pozornost prilikom odabira sorte masline. To je jedan od odlučujućih faktora prilikom podizanja novih nasada masline. Osim odabira sorte, maslinar treba odabrati i tip uzgoja. Da li će to biti ekstenzivni, intenzivni ili super intenzivni? Kod nas je dobar dio starih maslinika ekstenzivan i u njemu osim uzgoja maslina, maslinar često uzgaja i ovce.

Najviše je intenzivnih maslinika, sa razmacima sadnje 6 x 6m, 7 x 7m, i takvi razmaci su oni koji se danas preporučuju prilikom podizanja novih maslinika. Ovaj tip intenzivnog maslinika prikladan je za nekontinuiranu mehaničku berbu, odnosno berbu pojedinačnih maslina različitim napravama poput tresača, grebalica i slično.

U svijetu se sve češće podižu super intenzivni maslinici. Ovaj tip maslinika predviđa barem 1200 sadnica po hektaru površine. Pogodan je za mehaničku berbu, ali ne stablo po stablo, nego na kontinuiran mehanički način kombajnom. U ovom tipu uzgoja, maslina treba ući što prije u proizvodnju, odnosno treba moći dati plod što prije.

