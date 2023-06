MOSKVA U PLAMENU Novinar objavio jezive snimke: Gusti crni dim suklja iznad grada!

Šest ljudi spašeno je iz zgrade u izgradnji u središtu Moskve, gdje je izbio požar, priopćila je novinarima press služba glavnog ureda Ministarstva za izvanredne situacije Ruske Federacije.

Prema agenciji, poruka o požaru na gradilištu u jednokatnici u izgradnji, koja se nalazi nasuprot kuće 14 u ulici Novosushchevskaya, primljena je u 21.40.

“Šest osoba je spašeno iz zgrade. Nema izvješća o žrtvama”, priopćila je služba za medije ruskog Ministarstva za izvanredne situacije, prenosi N1.

Dodaju da se požar već gasi.

Kako na Twitteru javlja dopisnik Kyiv Indpendenta Igor Sushko, požar se nalazi 2 kilometra od Kremlja.

“U blizini metro stanica Novoslobodskaja i Mendeleevskaja, na nekih 2 kilometra od Kremlja. Čini se da bi uske uličice mogle biti nedostupne vatrogasnim vozilima. Vatrogasci pokušavaju ugasiti požar preko cijelog terena stadiona – napisao je na Twitteru Sushko.

A big fire in Moscow again. It is not yet known what is burning. pic.twitter.com/VYXJBgTezx

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 19, 2023