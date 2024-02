MOREVIBRANCE i u Splitu: Schwarzkopf Professional edukatori Jasna i Marko predstavlili nove IGORA VIBRANCE boje za kosu

Ove nedjelje u Cinestar 4DX Mall of Split, održala se prava mala čarolija boja u režiji Schwarzkopf Professional koji je okupio 90 frizera iz Dalmacije.

Jedne od najtraženijih demi- permanentnih boja, IGORA VIBRANCE, koje već godinama oduševljavaju najbolje frizere i edukatore diljem svijeta, stigle su u novom ruhu, a beskonačan asortiman, mogućnosti usluga te korisne savjete bojanja prvi su imali prilike vidjeti svi okupljeni na ovom eventu.

Edukatori Schwarzkopf Professionala, Jasna Peričić, vlasnica BC Chiara i Marko Zirdum, vlasnik Ritual hair salona otkrili su tajne kojima postižu da svaka kosa postane savršeno obojana, sjajna, glatka i puna volumena. Ovaj uigrani dvojac podijelio je savjete stiliziranja i tehnike bojanja kose, kao i savjete koje daju klijentima za održavanje super sjajne boje postojanom, te glatke kose pune volumena.

GALERIJA Kliknite za pregled

Seminar koji je prštio od boja, Jasna i Marko odradili su besprijekorno upravo kako to i priliči Schwarzkopf Professional edukatorima, a uz pomoć edukatora Ivice Putara iz Pule, Maje Hausler iz Rijeke, Ivane Pribisalić iz Splita i Antonije Šaškor iz Omiša. Za make-up je bila zadužena Vanessa Ivana Peričić dok je cijelu produkciju vodila edukatorica Danijela Brdovčak Vojković s timom Ive Olandinija, direktora MediaRent - Split.

Među modelima bila je i poznata splitska influenserica Barbara Kurtović koja je već dulje vremena ambasadorica Schwarzkopf Professional i zaštitno lice BC Chiara.

View this post on Instagram A post shared by Ask Akademija Zagreb (@askakademijazagreb)

Najsuvremenija demi-permanentna boja s višetonskim rezultatima i prekrasnim vibrantnim sjajem – ali sada uz više njege, raznovrsnosti, održivosti, više mogućnosti usluga za sve tipove kose, a nove nijanse i boje pretočene su u nedavno prikazanoj kampanji pod nazivom #MOREVIBRANCE. Tri modela i tri različite tehnike, prikazuju sve ono što Igora Vibrance može u svojoj punoj snazi.

LIVED-IN BLONDE donosi mekan i delikatan spoj tamnijeg korijena te svijetlih dužina i vrhova, što dovodi do rezultata boje koji ne traži komplicirano održavanje, a zadivljujući jednostavan prirodan i odvažan look, a kosi daje svestranu dimenziju koja odgovara različitim tonovima. COLOR MELT, tehnika je gdje se dualna aplikacija idealno pretače s korijena na srednje dužine i vrhove i samim time čini jedan moderan fashion look, dok je tehnika GLOSSING naglasila i obogatila postojeću boju kose uz savršen sjaj.

Igora Vibrance je pravi brand za sve frizere koji se nikada ne prestaju razvijati, a samim time i sanjati. Upravo iz tog razloga, klijenti s punim povjerenjem sjedaju u frizerske stolce. Bogati asortiman sada uključuje čak 87 nijansi, a dodavanjem novih pastelnih i prirodnih nijansi, asortiman boja se širi u onaj potpuno holistički, gdje kreativnost doslovno nema granica.

View this post on Instagram A post shared by Ask Akademija Zagreb (@askakademijazagreb)

Sve ove lookove mozete vidjeti OVDJE.