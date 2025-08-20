"Monstrum od sustava stiže": Nevrijeme zahvatilo Jadran, pogledajte ovaj oblak

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), s zapada postupno pristiže naoblačenje. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom, ponegdje i izraženijeg intenziteta, uz prolazno jak vjetar. Kiša i grmljavina mogu se pojaviti i u dijelu unutrašnjosti te na sjeveru Dalmacije. Puhat će jugozapadnjak, a na moru jugo koje će navečer dodatno jačati. Najviše dnevne temperature kretat će se između 27 i 32 °C.

Koliko je sustav snažan pokazuje i podatak da je, prema pisanju meteorološkog portala Istramet, u nevremenu do sada zabilježeno više od 5000 munja. "Kakav monstrum od sustava stiže na Umaštinu", objavio je Istramet uz fotografiju dramatičnog oblaka.