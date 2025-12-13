Monografija "Kaštelanski kašteli" predstavljena u Kaštel Lukšiću: Knjiga koja vraća izgubljene pejzaže i utvrde

Sinoć s početkom u 19 sati u Kaštel Lukšiću održano je predstavljanje monografije "Kaštelanski kašteli" autorice dr. sc. prof. Katje Marasović. Riječ je o knjizi koja sabire cjeloživotne spoznaje autorice, koja je četrdesetak godina svog akademskog rada u najvećoj mjeri posvetila proučavanju kaštelanskih utvrda.

Uz niz zanimljivih stručnih podataka, za širu publiku možda je najzanimljivija činjenica da je nekada bilo čak 20 kaštela, od čega je danas ostalo sedam naselja. Uz određenu pošalicu, rekli bismo i "Bogu hvala" – jer je Dalmatincima, a čak i obližnjim Splićanima, uvijek živa muka nabrojati sva Kaštela.

Knjiga rekonstruira pejzaže koje je urbanizam izbrisao

Među predstavljačima istaknuo se govor profesora emeritusa Ive Babića, nekadašnjeg splitskog rektora, kojeg u humanističkim krugovima posebno poznaju po kultnoj monografiji "Prostor između Trogira i Splita – kulturnohistorijska studija".

Babić je naglasio, kao pasionirani ljubitelj krajolika, koliko ova knjiga rekonstruira nekadašnje kaštelanske pejzaže koji su s urbanizmom nestali – i ne samo njih. U sveobuhvatnom poslu dokumentiranja kaštela, istaknuo je da je posvećenost detalju došla do izražaja i u rekonstrukciji nekadašnjih grebena kaštelanskog primorja, na koje su se kašteli naslanjali.

Kulturni program, pojačan tradicionalnim pjesmama, bio je dodatno obilježen dolaskom gostiju iz Venecije i svih Kaštela, kao i saborskog zastupnika Andre Krstulovića Opare. U programu je sudjelovao i KUD Kvadrilja, koji je dao posebnu notu večeri kroz tradicijski izričaj.

Predstavljanje je započelo u kulturnom centru u Lukšiću, a završilo u dvorcu Vitturi, koji udomljuje Muzej grada Kaštela.

Pohvale ravnatelju Muzeja grada Kaštela Ivanu Šuti

Da se završnica dogodila baš u Vitturiju, nije iznenađenje. Naime, svi predstavljači, kao i sama autorica, višekratno su istaknuli napor ravnatelja Muzeja grada Kaštela, gospodina Ivana Šute, u izdavanju ovog djela. Pritom su naglasili kako knjigu resi i "plemenito shvaćanje njegove upravljačke dužnosti" te pristupačna osobnost ravnatelja, koja je, kako je poručeno, bila važan dio cijelog procesa nastanka i predstavljanja monografije.