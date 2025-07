Mojmira pitala Glavinu je li normalno da pizza košta 18 eura. Evo što joj je rekao

Izašli su podatci o inflaciji u lipnju i kada uspoređujemo s cijenama lani, gorivo je za pet posto skuplje nego lani dok je sve za 3.7 posto skuplje nego 2024. godine. Najviše su poskupjeli restorani i hoteli 8,5 posto, 6,1 posto više plaćate frizere i kozmetičare, 5,8 posto hranu i piće. Ministar turizma Tonči Glavina misli da za nas nije dobro da se puno govori o poskupljenjima i visokim cijenama, pa je baš on bio gost RTL Direkta.

U lipnju je bilo 9 posto turista više, rekli ste da imamo razloga biti zadovoljni. Sredina je mjeseca, imate li prve podatke za 15 dana srpnja? Imamo li i dalje razloga biti zadovoljni?

Brojke su dobre - čak jako dobre za prvih šest mjeseci. Rast turističkog prometa što se tiče dolazaka i noćenja je nekih četiri posto. U prvih 15 dana srpnja smo negdje na istim brojkama kao i prošlih godina, ali te podatke ćemo objaviti integralno za sedmi i osmi mjesec. moramo gledati neka prolazna vremena, uvijek promet varira o tome kako su se rasporedili vjerski blagdani, školski praznici i tako dalje. Uvijek gledamo prolazno vrijeme prvih šest mjeseci zatim sedmi i osmi mjesec zajedno i onda post sezonu. Zasada je dobro mislim da ćemo biti zadovoljni, jako smo se trudili. Zahvaljujem svima na vrhunski odrađenom poslu prvih šest mjeseci. Pokazujemo i dokazujemo da postajemo cjelogodišnja destinacija. Nekakvo povećanje ako o njemu treba govoriti tražimo u predsezoni, a što se tiče srpnja i kolovoza i transformacije Hrvatske u održivu turističku destinaciju tu nam realno nekakva povećanja ne trebaju.

Nije nam cilj samo plus?

Tu smo mi negdje na gornjim granicama naših prihvatnih kapaciteta. Moramo voditi računa o budućnosti, a to znači upravljanje danas.

Prošle godine došlo je manje Nijemaca i Talijana, znamo li zašto i je li to i dalje tako?

Mi smo objavili podatke za prvih šest mjeseci gdje smo imali povećanje realiziranih noćenja njemačkih gostiju za nekih dva posto i talijanskih gostiju za nekih sedam posto. To su jako dobri podaci za prvih šest mjeseci. realizaciju turističkog prometa ne možete gledati mjesec za mjesec prošle godine u odnosu na ovu nego gledate ta neka prolazna vremena. Činjenica je da uvijek tražimo način da stvaramo motive i povećavamo broj gostiju koji nam ne dolaze u glavnom dijelu turističke sezone znači u srpnju i kolovozu. Tražimo povećanje i razvoj s nekakvih dalekih destinacija i tržišta koji traže neke druge turističke proizvode ne samo sunce i more. Recimo, SAD gdje imamo izvanredne rezultate i rast od 11 posto ove godine. sad smo već debelo u srpnju i još uvijek nam se SAD nalazi u top 10 što je jako dobar znak. Radimo to u kontinuitetu, uvijek se na nivou godine događa neka promjena u strukturi - nekoliko postotnih poena određeno tržište više ili manje, ali bitno je da sveukupni promet raste.

Vidjeli smo podatke zavoda za statistiku -restorani su poskupjeli za 8.5 posto u godinu dana, a hrana i piće 5.8 posto

To je tema o kojoj jako puno komuniciramo cijelu zimu i onaj pripremni dio godine. Mi smo u siječnju imali i sastanak vijeća za upravljanje turizmom gdje smo prezentirali podatke Eurostata i Državnog zavoda za statistiku, podatke ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice gdje smo se bavili ovom temom i to tada u onom trenutku kada se cijene formiraju i priprema ponuda.

Rekli ste da moramo biti mudri i temu cijena ostaviti za jesen i zimu, ali turisti sami o tome pričaju. Pun je TikTok videa šokiranih turista koji govore o cijenama kreme za sunčanje, soka u trgovini, sladoleda...

Prema istraživanjima koja su provedena ove godine dvije stvari se ističu koje su za nas strahovito bitne. Prvo je da više od 50 posto gostiju ove godine bira destinaciju u odnosu omjer cijene i kvalitete - dakle po ponudi. To je prvi put da to postaje glavni motiv, a to je logično s obzirom na gospodarsku situaciju većine tržišta. Drugi jednako bitan podatak je da osim tog dijela gosti destinaciju biraju u posljednji tren. Sada još jedan veliki broj gostiju koji planiraju putovati u srpnju i kolovozu nije odabrao svoju destinaciju. Mi ako negativno sebe predstavljamo na bilo koji način indirektno ili direktno čak radimo protiv sebe. U ovo doba godine je vrijeme za promociju, a činjenica je da mi nudimo dobar omjer cijene i kvalitete i to potvrđuju podaci u prvih šest mjeseci jer da to nije tako mi ne bismo imali ovaj rast.

Je li normalno da lignje s pomfritom koštaju 25 eura, a pizza 18 eura?

To su teme koje su interesantne, ali na nama je zadatak da sebe prezentiramo onakvima kakvima jesmo. Činjenica je da smo mi u turizmu jako uspješni, izrazito konkurentni i o tome trebamo razgovarati sada u trenutku kada gosti biraju destinacije.

Moramo razgovarati o tome jesmo li pretjerali jer i strani mediji pišu da su Grčka, Španjolska i ostale države jeftinije

U redu, razgovaramo mi smo prvi koji smo te teme gurali u fokus u onom trenutku kada je to najvažnije. Cijene se formiraju u zimi, paket aranžmani tada izlaze na tržište, tada stvarate motiv putovanja. konkretno mogu reći da što se tiče smještaja po svim kategorijama koje imamo u Hrvatskoj tu smo došli do određene stabilizacije. Sami podaci pokazuju da je točno ono što ja tu govorim. Bavimo se svim temama i mi ih pokrećemo. Ja sam od prvog dana kada sam preuzeo Ministarstvo turizma na prvoj presici govorio o ovome, ali sve u svoje vrijeme. Hrvatska nudi dobar odnos cijene i kvalitete i naši rezultati to pokazuju.

Prošli tjedan je ovdje bio vaš kolega Branko Bačić, kaže ne može vjerovati da su trešnje skuplje od svinjetine - čudi li vas neka cijena?

Nama veliki problem stvara cijena u maloprodaji jer cijene nabave i svega tog skupa ima utjecaja na konačni proizvod. Ugostiteljski proizvod, recimo večera je jedan složeni ugostiteljski proizvod koji se sastoji od cijelog niza ulaznih parametara i logično je da ako su ulazni parametri takvi kakvi jesu da se to mora prilagoditi. Mi moramo o tome voditi račune, ono što je meni jako bitno je da naši gosti budu zadovoljni s ponudom i da prepoznaju Hrvatsku kao destinaciju koja daje dodanu vrijednost. Još bitnije je da hrvatski građani imaju pozitivne učinke od turizma i da im se kvaliteta života poboljšava i da Hrvatska ne bude u nekom smislu i uslugama preskupa. I tu imamo podatke koji su jako dobri i obećavajući koje sam prezentirao nedavno. mi u prvih šest mjeseci imamo povećanje od čak 11 posto dolazaka i noćenja u komercijalne smještajne objekte hrvatskih državljana. Nikad više Hrvata nije putovalo što potvrđuje da nam raste standard, rast plaća i mirovina je vidljiv i po turizmu i turističkoj potrošnji.