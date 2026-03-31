Mogwai stiže u Split: Vibrez festival 2026 otvara veliko ime u Galeriji Meštrović

Nakon iznimno uspješnog prvog izdanja, Vibrez festival 2026 dodatno učvršćuje svoju poziciju jednog od najuzbudljivijih glazbenih događanja na hrvatskoj obali. Ovogodišnje izdanje donosi ukupno osam vrhunskih koncerata koji će se održati od 26. do 30. u Galeriji Meštrović te od 7. do 9. rujna na Peristilu. I ove godine Vibrez festival spaja iznimne ambijente i glazbu u jedinstveno festivalsko iskustvo koje nadilazi klasične koncertne formate.

Vibrez festival 2026 otkriva i prvo veliko ime nadolazećeg izdanja – Mogwai, jedan od najutjecajnijih bendova suvremene instrumentalne scene koji će nastuputi u Galeriji Meštrović 26. kolovoza.

Ljeto u Splitu dobiva novu dimenziju

Mogwai su kroz tri desetljeća izgradili prepoznatljiv glazbeni jezik u kojem se tišina i buka neprestano izmjenjuju, stvarajući intenzivno, gotovo fizičko iskustvo slušanja. Njihovi koncerti postali su sinonim za snažan emotivni doživljaj – glasni, hipnotički i precizno oblikovani, s dinamikom koja publiku vodi od nježnih, atmosferičnih dionica do eksplozivnih zidova distorzije.

Njihov nastup i dalje je beskompromisan, a bend, i nakon svih ovih godina, zadržava isti entuzijazam, energiju i mladenački žar. Upravo zato koncerti Mogwaija se ne propuštaju, oni se doživljavaju.

Više od koncerta

U ambijentu Galerija Meštrović, prostoru u kojem se susreću umjetnost, arhitektura i more, njihov će zvuk dobiti dodatnu dimenziju. Otvorenost prostora, blizina mora i ograničen broj posjetitelja stvaraju iskustvo koje nadilazi samu koncertnu izvedbu i pretvara ga u snažno, gotovo intimno audiovizualno iskustvo.

"Vibrez festival pokrenulil smo s idejom da Split pozicioniramo kao mjesto susreta vrhunske međunarodne glazbene scene i jedinstvenih koncertnih lokacija. Veselimo se novoj festivalskoj godini i izvođačima koje ćemo postupno predstavljati u nadolazećem razdoblju, gradeći snažan i raznolik program", istaknula je ravnateljica festivala Vanesa Kleva.

Ulaznice za koncert benda Mogwai već su dostupne u prodaji (link na ulaznice), kao i festivalske ulaznice po povoljnijim early bird cijenama. Broj festivalskih ulaznica je ograničen, a prvo najavljeno ime tek je početak programa koji će se u nadolazećim danima postupno otkrivati i dodatno oblikovati kraj ljetne koncertne sezone u Splitu.

