MOGU LI TO MUŠKARCI ILI NE MOGU? Sex stručnjak otkriva: "Takvo iskustvo je puno rjeđe među muškarcima"

Znanstvenici muške višestruke orgazme definiraju kao dva ili više orgazama, sa ili bez ejakulacije, jer, suprotno popularnom vjerovanju, orgazam i ejakulacija su dvije različite stvari, piše 24sata.

Već dugo se zna da žene postižu višestruke orgazme češće nego bi čovjek pomislio, a o toj tematici pozabavili su se 1966. godine William Masters i Virginia Johnson u svojoj knjizi 'Human Sexual Response'.

"Žena često nije zadovoljna s jednim orgazmom tijekom jednog odnosa (ili stimulacije klitorisa). Mnoge dobro prilagođene žene uživaju u najmanje tri do četiri orgazma prije nego dođu do očiglednog zasićenja", napisali su u knjizi.

Naravno, nisu sve žene sretnice koje mogu to postići. Prema nekim studijama, gotovo polovica ispitanih žena imala je iskustava sa višestrukim orgazmima, dok ostale, ili nisu bile fizički (ili psihički) sposobne za to, ili nisu niti pokušale ići po drugi vrhunac.

Mogu li muškarci imati višestruke orgazme i kako?

"Mnogi muškarci tvrde da nisu sposobni za tako nešto jer nakon prvog orgazma uđu u tzv. frakcijsko razdoblje. To je specifičan vremenski period tijekom kojega nikakva dodatna seksualna stimulacija ne može dovesti do još jednog orgazma. Duljina tog razdoblja varira od muškarca do muškarca. Kod mlađih može biti nekoliko minuta dok kod starijih zna trajati satima, možda čak i danima kod onih vrlo starih", objasnio je dr. Justin Lehmiller, stručnjak za seks i psihologiju.

Dodaje kako nije poznato zašto se to događa, no znanstvenici vjeruju da je to zbog određenih neurokemijskih i hormonalnim promjenama koje se javljaju u tijelu tijekom orgazma.

"Postoje neki muškarci koji tvrde da su doživjeli višestruke orgazme. Međutim, znanstvenici muške višestruke orgazme definiraju kao dva ili više orgazama, sa ili bez ejakulacije, ili s vrlo malo ejakulata tijekom jednog snošaja. Drugim riječima, višestruki orgazmi ne impliciraju nužno višestruke ejakulacije, jer, suprotno popularnom vjerovanju, orgazam i ejakulacija su dvije različite stvari" pojasnio je.

Orgazam se odnosi na niz mišićnih kontrakcija u genitalnom području koje prati intenzivan osjećaj zadovoljstva, dok se ejakulacija odnosi na izbacivanje sjemene tekućine iz tijela.

"Da bi se kvalificirao kao višestruki orgazam, muškarac ne mora više puta, ili uopće, ejakulirati. Osim toga, između orgazama penis ne može postati opušten i vratiti se", kaže dr. Lehmiller.

Spomenuo je jedno istraživanja te tematike na malom broju muškaraca. U studiji je sudjelovao 21 muškarac u dobi između 25 i 69 godina koji su iskusili višestruke orgazme. Otprilike polovica njih rekla je kako su takve orgazme imali oduvijek, dok su ostali izjavili da su takvo iskustvo doživjeli tek u kasnijim godinama života.

Oni koji su oduvijek imali višestruke orgazme, uglavnom su vjerovali da je to nešto normalno što doživljava svaki muškarac. Nisu znali da je to tek privilegija kod nekih, ne svih. Neki su saznali da su posebni nakon što su im partnerice to natuknule.

Niti jedan od njih nije nije imao problema s erektilnom disfunkcijom

Osim toga, momci iz ove studije rekli su kako im između orgazama prođe malo vremena, obično nekoliko minuta. Većina njih imala je između dva i devet orgazama za redom, kako kad. Jedan ih je prijavio čak 16 tijekom jednog odnosa. Ipak, priznali su da ne doživljavaju višestruke orgazme svaki put tijekom seksa.

Također, niti jedan od njih nije nije imao problema s erektilnom disfunkcijom ili neki drugi seksualni problem.

Velika većina muškaraca koji su tijekom istraživanja rekli da im se to počelo događati tek kasnije u životu, priznali su kako je do toga došlo nekako slučajno. Samo dvojica su se potrudila ciljano uživati u višestrukim orgazmima. Kako je to moguće?

"Ti muškarci su prakticirali dolazak do ruba orgazma i odgađanje ejakulacije sve dok nisu mogli odvojiti osjećaj orgazma i iskustvo ejakulacije. Oba muškarca su u početku koristila tehnike kao što su metoda stiskanja ili 'stop-start' tehnika", objašnjava ovaj stručnjak.

Metode stiskanja i 'start-stop' su tehnike koje koriste neki muškarci koji imaju problema sa prijevremenom ejakulacijom, a kako bi naučili kako da dulje ostanu aktivni u krevetu.

Razvio ju je američki urolog dr. James Semans 1956. godine, a u vježbi sudjeluju oba partnera. Radi se o tome da se muškarac dovede do ruba orgazma i tada se sve aktivnosti zaustavljaju te do orgazma ne dođe. Kada osjećaj požude popusti, nastavlja se opet do ruba orgazma i stane. I tako nekoliko puta.

To u konačnici rezultira boljom kontrolom ejakulacije. Mnogi muškarci koji su iskušali tu tehniku, su poboljšanje u seksualnoj izvedbi primijetili nakon nekoliko tjedana vježbanja - mogli su dulje penetrirati prije ejakulacije.

"Kao što možete vidjeti, čini se da su višestruki orgazmi mogući i kod muškaraca i žena. Iako, takvo iskustvo je puno rjeđe među muškarcima", kazao je dr. Lehmiller.

Kegelove vježbe pomažu

Ovu vrstu vježbi osmislio je ginekolog dr. Arnold Kegel, a pomažu ojačati mišiće na dnu zdjelice. Najprije pronađete odgovarajući mišić kojeg treba ojačati, a to ćete shvatiti tako da napravite pokret među nogama kao da zaustavljate puštanje vjetrova.

Tada se aktiviraju mišići zdjelice, a da ste na dobrom putu shvatit ćete pogledate li se u ogledalo i vidite da se korijen penisa približava abdomenu, a testisi se lagano podignu.

Kada ste shvatili o kojem mišiću se radi, legnite na leđa, savinite noge u koljenu i raširite ih. Taj mišić zategnite, držite nekoliko sekundi pa pustite. Počnite sa dva seta dnevno po 25 ponavljanja. S vremenom povećavajte broj ponavljanja na 50, više puta na dan - i dulje držite mišić stisnutim.

Pazite da tijekom vježbanja ne napinjete mišiće trbuha, stražnjice ili bedara. Dišite normalno, savjetuje 24sata.