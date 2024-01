Modrićeva punica svjedočila na suđenju Mamićima: Nisam imala informaciju o isplatama u gotovini

Trebalo je čak sat vremena od ulaska u osječku sudnicu pa do početka ispitivanja prvoga svjedoka u nastavku suđenja braći Zdravku i Zoranu Mamiću, Mariju Mamiću, Damiru Vrbanoviću i Sandru Stipančiću za izvlačenje novca iz Dinama. Čak su tri stanke napravljene u tih sat vremena kako bi se donijele određene sudske odluke. Naime, Visoki kazneni sud prihvatio je žalbu okrivljenika na raniju odluku Županijskog suda u Osijeku kojom su odbijeni zahtjevi obrane za izuzeće članova sudskog vijeća te za micanje sudskog procesa s osječkog suda. Sudsko je vijeće danas stoga moralo ponovno odlučivati o tim zahtjevima, a donijelo je jednaku odluku, konkretnije – optuženicima je uskraćeno pravo na podnošenje zahtjeva za prenošenje mjesne nadležnosti, kao i za izuzeće sudaca, piše Večernji list.

Filip Glavaš, branitelj Zdravka Mamića, tražio je potom odgodu rasprave do konačne pravomoćne odluke o tom rješenju, s obzirom na to da je Visoki kazneni sud već ukidao istovjetno mišljenje. Odvjetnik Marija Mamića smatra kako su povrijeđena prava obrane. Tužiteljstvo se tome usprotivilo, smatrajući kako su ti prijedlozi usmjereni na odugovlačenje postupka.

Na klupu za svjedoke potom je sjela Vesna Juraić, inače punica Luke Modrića. Odgovarala je na pitanja koje se odnose na točku optužnice vezanu samo za Zdravka Mamića, a po čemu ga se tereti da je s Dinamova računa u Klagenfurtu digao 2,2 milijuna eura i zadržao za sebe. Obrana pak tvrdi da su tim novcem plaćane obveze prema igračima u gotovini.

"Radila sam 13 godina kao voditeljica računovodstva u Dinamu, ali nisam zaposlena u klubu još od 2008. Odluke je donosila uprava kluba, a mi u računovodstvu smo knjižili fakture koje su već odobrene, verificirane i spremne za knjiženje. Na osnovu toga radio se završni račun. Nisam imala informaciju o isplatama u gotovini, niti sam s time bila u doticaju. Uobičajeno su zaposlenici i igrači novac dobivali preko računa", započela je Vesna Juraić. Što se tiče financijske situacije u klubu, prisjetila se kako je bilo perioda s dovoljno novca, kada se igrala Liga prvaka, ali i razdoblja kada je trebala štednja.

"Došla sam u Dinamo 1996. godine, tada smo uredno isplaćivali obaveze, kriza je nastupila oko 2000., a stanje je ponovno bilo dobro kada smo ušli u Ligu prvaka", kazala je.

Nije imala saznanja, ustvrdila je, da Dinamo ima račun u inozemstvu. Izjavila je i kako se ne sjeća je li ikada račun Dinama bio u blokadi u razdoblju od 2002. do 2008. Tužiteljstvo ju je na to podsjetilo na njezin iskaz iz 2017., kada je rekla kako je račun bio u blokadi mjesec dana negdje 2001., a direktor je tada bio Velimir Zajec.

"Potvrđujem da je tako", kazala je danas.

Navela je i kako je od 2002. do 2008. uprava kluba imala tri člana – Zdravka Mamića i Damira Vrbanovića, "a treći član nekad je bio, a nekad i nije".

Rekla je, nadalje, kako su imali blagajnu iz koje su se isplaćivali putni nalozi i materijalni troškovi. To je bio blagajnički maksimum od 2000 kuna, piše Večernji list.

"Kada sam počela raditi to je bilo dioničko društvo, a nakon što je Croatia otišla u stečaj, svi zaposlenici raskinuli su ugovore i dobili nove u udruzi građana. Ne znam zašto je Croatia d.d. otišla u stečaj, to je pravno pitanje. Sjećam se da smo imali nadzor poslovanja 2000. koji je jako dugo trajao, osam mjeseci. Utvrđeno je da su određeni krediti tretirani kao plaće, no to nisu bile plaće i upravo zbog toga je nastalo dugovanje. Ne sjećam se o kojem je iznosu duga riječ, ali moguće je da se radilo o 300 milijuna kuna", ispričala je Juraić.

Kazala je i kako su Zdravko Mamić i njegove tvrtke davali pozajmice Dinamu, ali ne sjeća se u koju svrhu.

"Prema meni nisu vršene nikakve gotovinske isplate", rekla je. Pokazana joj je potom isplatnica na 1980 kuna iz srpnja 2006.

"To je moj potpis, ali sam na to zaboravila. To je bio povrat pozajmice", odgovorila je.

"Možda je bilo gotovinskih isplata i prema drugim zaposlenicima, ali ja se toga ne sjećam. Sva gotovina koja je podignuta s računa, uredno je provedena u poslovnim knjigama", dodala je. Ne zna tko je izdavao fakture za transferne naknade.

"Dinamo je uzimao kredite, ali ne znam je li njihovu isplatu Mamić osobno jamčio svojom imovinom", izjavila je svjedokinja.

Na upit tužiteljstva, odgovorila je kako ne zna jesu li Mamiću vraćene pozajmice koje je on davao Dinamu.

"Nije mi poznato da bi Mamić podmirivao određene obaveze kluba u gotovini. Ne znam da ima bilo kakve dokumentacije da je neko dugovanje kluba zatvoreno na način da bi Mamić platio taj dug. Zatvaranje bilo kojeg dugovanja mora biti proknjiženo u računovodstvu", pojasnila je.

"Na svakoj fakturi mora biti odobrenje i potpis ovlaštene osobe, a potvrde koje mi je prezentirao USKOK po pravilima računovodstva nisu vjerodostojna dokumentacija", komentirala je nakon predočenja potvrda, piše Večernji list.

Razjasnila je, na pitanje Mamićeve obrane, kako obveze Dinama iz ugovora o profesionalnom igranju nije knjižila po obvezama iz ugovora, nego prema ispostavljenim fakturama.

"Nisam vršila usporedbu iznosa koji su proizlazili iz ugovora i iznosa zaprimljenih faktura jer to se stalno mijenjalo. Ne znam je li se događalo da neki igrač nije dostavio fakturu za igranje, moguće da i nije", navela je.

Od 2000. igrači su bili obveznici poreza, ali Dinamo je plaćao porez i prirez direktno na Poreznu upravu, kako igrač ne ni morao sam plaćati, dok je njemu isplaćivan neto iznos na račun, ali i PDV. Doprinose je igrač morao plaćati sam. Na upit obrane, rekla je kako joj nije poznato da bi u godinama prije 2000. neki igrači imalivelika potraživanja, pa tako ni da je Jasmin Agić potraživao 500.000 dolara od Dinama koje mu je isplaćeno u gotovini.

"Ne mogu precizno govoriti koja bi dokumentacija ukazivala na to da igrač nema nekih potraživanja prema Dinamu. Ponavljam, knjigovodstvo knjiži vjerodostojnu i verificiranu dokumentaciju, a dokument mora verificirati uprava", izjavila je.

"Nismo knjižili nikakve obveze prema igraču unaprijed, nego samo verificirane. Igrač je mogao promijeniti ugovor ili otići. Klub nije knjižio stanje duga prema nekim igračima", dodala je. Nije se sjećala je li igrač Dražen Ladić imao potraživanja prema Dinamu.

Nakon Vesne Juraić, na suđenju Mamićima svjedočio je Mario Božina koji je svojedobno bio zamjenik glavnog direktora Dinama.

"Bio sam u stvarnosti od 2005. do 2007. u Dinamu, kada sam se razbolio i samo formalno dolazio u klub, a službeno sam otišao u rujnu 2009. Radio sam poslove vezane uz marketing, redovito funkcioniranje kluba, potrepštine kluba, kao i potpisivanje plaća. Financijski smo jako loše stajali, Zdravko Mamić davao je pozajmice klubu kako bi se isplatile plaće", ispričao je Mario Božina, piše Večernji list.

"Mamiću su, koliko znam, vraćene pozajmice, ali ne znam je li mu to isplaćeno na račun, što bi po meni bilo normalno", kazao je svjedok. USKOK mu je potom prezentirao dvije isplatnice od 90 i 95 tisuća kuna na kojima je navodno njegov potpis.

"Potpis izgleda kao moj, ali nije moj. Radio sam u klubu za 7500 kuna mjesečno i zasigurno nisam posuđivao klubu novac pa da mi ga klub vraća, kako mi je to prezentirano na isplatnicama", komentirao je Božina.

Njegovo je ime, naveo je potom tužitelj, na isplatnicama ukupno vrijednima 475.000 kuna.

"Ako ćete iskreno, mislim da je to išlo Zdravku Mamiću. Zašto na isplatnici piše da je išlo meni, a ne Zdravku Mamiću, vjerujte da ne znam. Ja nikada nisam imao mogućnost toliko novca posuditi, sa ženom i dvoje djece, nisam nikada ni imao toliko novca", rekao je Božina.