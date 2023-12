MODNI KOMENTAR MONIKE SABLIĆ Božić i njegove modne boje: Ove kombinacije neće proći nezamijećeno!

Posjeti Instagram Monike Sablić

Inače, kad već govorimo o bojama koje simboliziraju Božić, to su, osim crvene, svakako još zelena te zlatna pa nije slučajno da su upravo te boje sveprisutne za vrijeme blagdana.

Zelena je, primjerice, boja božikovine, a crvene su njezine bobice, dok zlatna uvijek svemu daje poseban, svečani pečat.

Dakle, crvena, zelena i zlatna boje su Božića koje su, naravno, prisutne i u modnom izričaju pa je većina božićnog outfita uglavnom u tim bojama.

Ako mislite da je tijekom godine crvena za vas preagresivna, prosinac je vrijeme da je ipak uključite u svoje kombinacije. To možete učiniti s monokromatskim crvenim lookom, doslovno od glave do pete ili se pak možete poigrati s detaljima. Naime, čak i samo jedan crveni detalj osvježit će svaku kombinaciju te će se lako uklopiti u vaš umjereniji odabir.

Dizajnerska imena i veliki svjetski brendovi to dobro znaju. Primjerice, Valentino baš uvijek, a Gucci, Fendi i brojni drugi često crvenu boju vraćaju na modne piste kako bi njima dominirala. Ne čudi stoga da je ova vatrena nijansa jedna od najpopularnijih, ne samo u visokoj modi, nego i kod street style brandova. Treba se, dakle, složiti da je crvena zapravo božićni modni klasik s kojim nećete pogriješiti.

Zvijezde privlače pažnju

I dok će se za blagdansku čaroliju oko nas pobrinuti sjaj lampica kojima kitimo domove i ulice, za vaš modni blagdanski glamur pobrinut će se sjaj šljokica od kojih na odjeći ne treba bježati.

Čak i ako ste pristalica modnog minimalizma zvijezda svake zimske kolekcije i party garderobe uz blagdanske boje bit će šljokice. Kad uskočimo u bilo koji šljokičasti komad, sami sebi odmah možemo biti zvijezda, a znamo da zvijezde privlače pažnju gdje god se nalaze. Stoga bilo da odaberete šljokičastu haljinu, hlače, top ili tek detalj, nikad nećete pogriješiti budući da je u prazničko doba dozvoljena i doza kiča koja nam možda u drugim prilikama ne bi bila prihvatljiva.

Sjaj šljokica neizbježno nas vodi do teme zlata. U kontekstu boja, zlatnu, kao i crvenu, u modi možemo promatrati kao agresivnu boju, no ona sama po sebi govori o nečem svečanom i glamuroznom. Zbog toga bilo koju jednoličnu crnu kombinaciju možete naglasiti i podići zlatnim cipelama ili torbom. One malo smjelije odabrat će zlatne haljine s kojima sigurno neće proći nezamijećene. Slično je sa zlatnom suknjom, premda je ovakva kombinacija malo blaža od zlatne haljine. Kombinirajte je s bijelom košuljom, a za dobitnu kombinaciju neka takva suknja ima po sebi šljokice, ipak je vrijeme slavlja.

Od svih boja i stilova koje smo naveli možda je najmanje zastupljena zelena boja, iako je zbog toga ne treba promatrati kao manje božićnu. U zadnje vrijeme postala je prisutnija, nego ranije, pogotovo ako pogledamo novije haljine iz kolekcija Victorije Beckham ili Bottege Venete. Tako se polako, ali sigurno i zelena boja približava primatu koje su dosad imale crvena i zlatna. Zelena je u usporedbi s njima svakako umjerenija, zbog čega ćete se u njoj možda osjećati sigurnije, ali nećete izgledati ništa manje otmjeno ili blagdanski!

GALERIJA Kliknite za pregled

Nadam se da sam Vam uspjela malo olakšati s izborom blagdanskih kombinacija. Za koju god se boju odlučite, nosite je uz osmijeh i vedrinu jer će upravo to svakoj vašoj kombinaciji dati onaj najljepši pečat. Želim Vam od srca sve najbolje za nadolazeće blagdane!

Vaša Monika

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli RETROFÊTE (@retrofete)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Valentino (@maisonvalentino)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli RETROFÊTE (@retrofete)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Tatiana Korsakova (@tati_vk)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Valentino (@maisonvalentino)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Valentino (@maisonvalentino)