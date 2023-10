Mnogi su oduševljeni sinoćnjom epizodom "Planina". Tanja Mravak na surovom Mosoru i mitskom brdu Parun: Što šapuću vilinske trave?

Kao rođena Sinjanka, književnica Tanja Mravak penjala se po brdima dok nije ni znala da se to zove planinarenje. U planini se osjeća sasvim prirodno, u genima joj je hodanje po šumi i veranje uz stijene.

Ova edukacijska rehabilitatorica i književnica tri je dana provela na Mosoru s ekipom HTV-a snimajući serijal "Planine".

- Hodati po planini vrlo često zna biti opasno. Moraš biti svjestan svakog trenutka i svakog koraka. Mjesta na koje ćeš se primiti, kamena. Hoće li na tom kamenu biti zmija, koliko je oštar... U svakom trenutku moraš biti usredotočen. To je ono što danas zovu "mindfulness". A vrlo jednostavno ćete doći do toga stanja, da ste posve prirodno u svojoj srži i u trenutku - a to je da krenete negdje u planinu, započela je svoju priču Tanja, penjući se na voljeni Mosor.

Otkrila je kako je planina "u njoj" otkad zna za sebe i da je planinarstvo u njezinim genima.

Na Mosor s magarcima i legendom Špirom Gruicom

Na Mosoru se, osim s našom snimateljskom ekipom, družila i s najdugovječnijim domarom i legendom Mosora, Špirom Gruicom i njegovom obitelji. A društvo su im do planinarskog doma pravili i magarci - Šuker i Škegro.

Nije ni Mosor u svom vijeku prošao bez izazova.

Sjećanje na katastrofalnu 2017. godinu

Tanja je došla do dijela gdje se dogodio ogroman požar 2017. godine. Nekoć je na mjestu gdje su se Špiro i Tanja zaustavili bila borova šuma. Vatra je sve progutala. Došla je vrlo blizu planinarskog doma. Da nije bilo planinara, pripadnika GSS-a i mještana, tko zna što bi bilo...

Njega se još uvijek s grčem u trbuhu prisjeća legendarni Špiro - čovjek koji je tada bez razmišljanja od vatre branio planinarski dom.

Nije dosta Mosoru što je kamen na kamenu - oprala je Tanju i kiša. I tek tada je trebala biti posebno oprezna, jer stijene su tada jako skliske. Uz slatki umor, sigurno je stigla do doma.

U svom je trodnevnom pohodu upoznala brojne ljubitelje planina, baš kao što je i ona.

Što šapuću vilinske trave?

Jedan od njih je i strastveni planinar i pripadnik GSS-a Ivica Lolić iz planinarskog društva Perun koji ju je odveo na Primorsku kosu. Hodali su mudro i polako, da im što ne promakne.

Tamo je doznala i što šapuću vilinske trave.

- One ti šapću, samo ih treba znati čuti. Vilinska kosa tiho priča... otkrio je Ivica.

- Uvijek gore, uvijek nebesima. Na tom putu ja ne bježim iz grada, ne bježim od života, na tom putu više nego igdje drugdje - ja dolazim k sebi, zaključila je protagonistica treće epizode "Planina", Tanja Mravak.