MLADI UMJETNIK OPLEMENIO PROSTORE DJEČJE I ADOLOSCENTNE PSIHIJATRIJE Joško: "Želim probuditi emociju, radost, iskrenost i kult djetinjstva"

Mladi umjetnik Joško Buljanović, koji stvara pod pseudonimom Jay Bird oslikao je prostore dječje i adolescentske psihijatrije Klinike za psihijatriju KBC-a Split. Uloživši svoje vrijeme i talente pacijentima je poklonio prekrasne prizore ptica kojima je fasciniran od djetinjstva.

"Svojim radom najviše se pokušavam obratiti profinjenim ljubiteljima umjetnosti, laicima i djeci jer je umjetnost za sve. Od tud i ideja da oslikam prostorije dječje i adolescentske psihijatrije. Simplificiranošću, otvorenog srca, želim u promatraču probuditi emociju, radost, iskrenost i kult djetinjstva. Ptice su vibrantne, vesele, neposredne i druželjubive. Sažetom formom i očerupanog tijela dovodim pticu kao totem do zrelosti i izvornosti. Stilizacijom i jasnoćom približavam se apstrakciji, no ne upadam u istu. Ptice lišene suvišnog, pojednostavljene do granica prepoznatljivosti, ali još su tu“, kazao je autor i nadodao da je slikati počeo za vrijeme pandemije Covid-19.

Shodno gore navedenim, jednostavno su se ptice nametnule kao isključivi i personalizirani motiv. Koristeći slova, znakove i simbole stvaram vlastiti slikovni jezik koji je za mene jako dubok i osoban. Uzor su mi dječja i primitivna umjetnost. Vjerujem kako najbolja umjetnost proizlazi iz jednostavnosti i čistoće koju je najteže dostići".

Pozitivne utiske o lijepo oslikanom prostoru imaju i pacijenti, kao i njihova pratnja, ali i djelatnici Klinike za psihijatriju.

"Dobročinstva prema najmlađima koja proizlaze iz srca i uvjerenja, uvijek omeđuju čovjekoljublje i čovjeka. Naš magistar vizualnih komunikacija, Joško Buljanović, njegova ljubav, motivacija i konačno realizacija oslikavanja prostora dječje i adolescentne psihijatrije će i ubuduće svjedočiti o tim ljudskim bezvremenskim vrijednostima. Od srca mu veliko hvala što je svojim djelom oplemenio i dao emociju u prostore u kojima se liječe naša djeca. Na ponos njemu i primjer svima", istaknuo je prof. prim. dr. sc. Trpimir Glavina, predstojnik Klinike za psihijatriju.

Joško Buljanović 2011. godine upisuje Dizajn vizualnih komunikacija pri Likovnoj akademiji u Splitu. Otprilike u isto vrijeme započinje se interesirati za paleografiju, pomoćnu povijesnu znanost koja se bavi proučavanjem razvoja pisma kroz povijest: od slikovnih, pojmovnih, slogovnih, alfabeta do tipografskih pisama. Uz paleografiju zanima se i za semiotiku, odnosno proučavanje načina na koji funkcioniraju znakovni sustavi. Sublimirajući spomenute znanosti, došao je do vlastitog piktogramskog stila u umjetnosti pa tako svaki njegov rad u području vizualnih komunikacija se svodi na slovo, znak, simbol, ikonu, logo ili grb. Više o radu Joška Buljanovića može se pročitati na Internet stranici www.jaybird.hr