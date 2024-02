MLADI OMIŠANI POKAZALI VELIKO SRCE Olmissum u subotu igra humanitarnu utakmicu, a važnu ulogu u svemu imaju juniori i kadeti kluba

Omiš, prekrasan gradić sa 14 i nešto tisuća stanovnika, od ožujka prošle godine ima i blagovalište. Caritas je odlučio otvoriti blagovalište za one građane sa omiškog područja koji nemaju dovoljno sredstava za život, a pokazalo se da potreba za takvim prostorom postoji. Zahvaljujući tome, svakodnevno 40-ak korisnika ima osiguran topli obrok.

Prostor koji se nalazi u centru grada Omiša svečano je otvorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Bit će uskoro i godina dana od toga. Možda vam je taj podatak promakao, možda niste išli za tim, ali činjenica je da svuda oko nas ima ljudi koji nemaju ono osnovno za život, ima ljudi koji jedva krpaju kraj s krajem, jedva preživljavaju. I ne pretjerujemo kad kažemo da se to može dogoditi svakome od nas. Sve nas jedna do dvije plaće dijeli od granice siromaštva. Neki ostanu bez posla, drugi se razbole, a računi, krediti i sve ostalo i dalje dolaze na naplatu.

Klub sa velikim srcem

Omiš je grad u kojem se prije devet godina „rodio“ malonogometni klub Olmissum. Klub je to koji je već u svom prvom desetljeću postojanja pokazao da je stvoren za velike uspjehe, ali je pokazao i veliko srce. Već ranije su pomagali onim potrebitima, a sada su odlučili pomoći upravo gore spomenutom blagovalištu. I ne samo da su odlučili pomoći, nego su na taj način odlučili senzibilizirati one najmlađe članove, odlučili su im pokazati da postoje ljudi kojima treba pružiti ruku i pomoći da isplivaju na površinu.

„Klub je već prošlih sezona napravio nekakve humanitarne utakmice, za sve one koji su u potrebi i za koje smo osluhnuli da bi im trebalo pružiti ruku i senzibilizirati javnost. Sada smo stupili u kontakt s blagovalištem koje se u Omišu otvorilo prošle godine jer su ljudi koji se susreću s izazovima siromaštva često na margini društva i nevidljivi su u našim životima koji su ubrzani, užurbani i svatko ima svojih obveza, problema i izazova, a oni nekako budu po strani. Ekipa koja radi tamo je bila oduševljena što smo se sjetili i što smo se odlučili na jednu takvu priču.

Osim što volimo vrhunske rezultate i imamo vrhunske sportaše i ostvarujemo lijepe uspjehe, volimo ne zaboraviti one kojima je pomoć potrebna. Volimo staviti naglasak na ljudsku komponentu, na odgojni moment, pogotovo za naše juniore i kadete koji su osnovnoškolci i srednjoškolci. Pokušavamo ih osvijestiti da život nije samo teren i svjetla reflektora. Naravno da je lijepo biti prvi, oni su ove godine prvaci Regije jug i plasirali su se na državno natjecanje, ali ih volimo usmjeriti prema tome da budu dobri ljudi, a ne samo dobri sportaši. To isto smo radili sa seniorima koje smo odveli na lijepo druženje u Udrugu Prijatelj. Kad čujete da je nekome želja malo igrati nogomet i dobiti trenirku ili nekakvu majicu onda vam srce bude veliko k'o kuća i budete pod dojmom. Oni jednostavno nisu dobili priliku, za razliku od naših momaka koji imaju odlične uvjete i dobili su priliku koju mogu iskoristiti. Cilj je naše mlade osvijestiti da život može biti i malo drugačiji nego što ga oni žive“, kazala nam je na početku razgovora direktorica kluba Ana Sesar.

Što više ljudi iz Omiša i okolice

Plan je da što veći broj ljudi dođe na utakmicu koja se igra u subotu 24. veljače u Omišu.

„Cilj nam je privući što više ljudi iz Omiša i okolice da dođu podržati naše sportaše na utakmici Olmissum – Osijek koja će se igrati 24. veljače u 20 sati, a dječica koja uvijek imaju besplatan ulaz na naše utakmice, ovaj put umjesto ulaznice će morati donijeti ili čokoladu ili kekse ili kavu ili konzervu hrane jer je to ono što ljudima u blagovalištu zapravo najviše nedostaje. To će ići nekome kome treba i kome to nije svakodnevnica kao ostatku našeg društva“, kaže nam sugovornica.

I sav prihod od utakmice ide blagovalištu.

„Ne daje se novac, ali će sav prihod od utakmice dobiti naši juniori koji će dobiti spisak hrane koju trebaju kupiti. Na taj način će se suočiti i s time koliko nešto košta. Želimo ih osvijestiti koliko nešto košta i koliko se hrane može kupiti za taj novac. Ideja je, u dogovoru s ljudima iz Caritasa, da naši juniori i kadeti donesu tu hranu. Kupit će se sve što je potrebno i donijeti sve tamo, a osim toga poslužit će korisnicima jedan dan ručak. Želimo da korisnici blagovališta vide da nisu nevidljivi i da ima ljudi koji ih vide“, pojasnila nam je Ana Sesar.

Ukupno je 40-ak korisnika blagovališta. Neki dolaze na ručak u blagovalište, a onima koji nisu u mogućnosti doći zbog bolesti ili jer su nešto dalje od Omiša - topli obrok se dostavi.

„Odnese im se i konzervirana hrana jer, nažalost, ima ljudi koji u 21. stoljeću žive bez struje. Problem im je čuvati hranu i upravo zato naglasak je na suhoj i konzerviranoj hrani koja može stajati van hladnjaka“, kaže nam Sesar.

Vraćanje zajednici

Kazala nam je i da mnogi ne znaju da blagovalište postoji.

„To je nešto s čim se ljudi ne susreću svaki dan. Mnogi su se iznenadili jer nisu znali da takvo što u Omišu postoji. Kad pričate o Omišu, uvijek se priča o turizmu ili malom balunu, onda kad im kažeš da postoji nekakva druga strana priče u našem gradu, onda se iznenade. Naši mladi članovi su voljni sudjelovati, već su se dogovorili kako će obaviti kupovinu. Imamo baš lijepu pozitivnu reakciju od naših mlađih članova“, kaže nam Ana.

Sigurni smo da ovo nije posljednja akcija koji će klub iz Omiša organizirati.

„Lijepo je imati rezultat, ali lijepo je vratiti zajednici ono što zajednica daje nama“, kaže nam za kraj direktorica kluba.

Inače, u dvoranu može stati 750 gledatelja pa ako niste znali kako biste proveli subotnju večer – i vi se možete pridružiti i postati dio ove lijepe priče. Svaka čokolada ili prodana ulaznica mnogo znači.