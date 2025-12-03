Mladi lovac na oluje snimio pijavice na moru ispred Primoštena

Srijeda je donijela još jedan nestabilan dan. Za razliku od ostatka zemlje gdje nije bilo oborina, u Dalmaciji je bilo povremene kiše, obilnije tek južnije od Dalmacije, primjerice u Živogošću je pala 21 litra kiše po metru kvadratnom.

Oblaci su se danas većino održavali iznad mora i otoka, a danas se na moru ispred Primoštena od 13 do 15 sati stvorio niz pijavičastih oblala te jedna razvijena pijavica koja se protezala od baze oblaka do mora. Snimio ju je mladi lovac na oluje Ante Potočki kojem je to prvo foto-ulov ovakve vrste. Pijavice su znak nestabilne atmosfere, ali u ovom slučaju srećom nije stigla do kopna.

Nestabilno će biti i tijekom četvrtka, a prema kraju tjedna vrijeme će se stabilizirati. Bez obzira što je u ponedjeljak počela klimatološka zima, prave zime nema na vidiku sljedećih 10-ak i više dana.