Mladi keramičar iz Hrvatske objavio kolika mu je mjesečna zarada, ljudi u nevjerici

Mladi keramičar iz Hrvatske izazvao je veliku pažnju na TikToku nakon što je objavio da sa samo 21 godinom mjesečno može zaraditi čak 80.000 eura. Video je u kratkom je roku prikupio više od 200 tisuća pregleda, a nastao je kao odgovor na pitanje jednog pratitelja koji ga je pitao odakle mu novac za kupnju BMW-a.

U videu objasnio je svoju računicu. Tvrdi da postavljanje pločica u jednoj prostoriji naplaćuje oko 8000 eura, a da u tjedan dana uspije završiti dvije do tri kupaonice. "Daljnju računicu odradi sam", poručio je pratiteljima, sugerirajući da tako dolazi do spomenutog mjesečnog prihoda, piše Index.

U komentarima se povela rasprava o realnosti takve zarade

Njegova tvrdnja izazvala je lavinu komentara i raspravu o tome koliko majstori danas doista mogu zaraditi, ali i koliko je takva računica realna. Dio korisnika izrazio je sumnju, ponajprije zbog vremena potrebnog za kvalitetno uređenje kupaonice.

"Brate moj, ako riješiš jednu kupaonicu od pet-šest tisuća u manje od tjedan dana, znači da varaš", napisao je jedan korisnik. Drugi su se složili i istaknuli kako ozbiljna adaptacija kupaonice, koja uključuje pripremu, sušenje materijala i završne radove, ne može biti gotova za samo dva ili tri dana. "Radio sam to, kupaonica traje sedam do deset dana", dodao je jedan komentator.

Mnogi su mu ipak dali podršku

Ipak, bilo je i onih koji su stali u njegovu obranu. "Istina, moj sin je isto keramičar, radio je kupaonicu u fušu za tri dana i zaradio 2000 eura. Dečki pošteno rade, neka i zarade, hvala Bogu", napisala je jedna korisnica.

Drugi su poručili kako ih iznos možda iznenađuje, ali da ih ne čudi dobra zarada za težak i tražen posao. "Malo mi nije jasna ta cijena, ali samo deri ako možeš. Nadam se da ćeš i više zaraditi", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Jedva sam našla nekoga tko će mi lijepiti pločice, nije to lak posao. Svaka tebi čast."

Posebnu pažnju privukao je i komentar korisnika koji tvrdi da je mladi keramičar radio kod njega. "Radio je kod mene dečko, perfektan posao. Za kvalitetu posla je jeftin - samo 6000 eura mi je uzeo", napisao je. Upravo je riječ "samo" mnogima upala u oči, pa mu je jedan korisnik ironično odgovorio: "Samo 6 tisuća, kažeš?"

I ranije je dijelio poruke o radu i uspjehu

Mladi keramičar i ranije je na svom profilu objavljivao sadržaj kojim pokušava motivirati pratitelje. U jednoj od ranijih objava snimio se na poslu uz poruku: "Ne možeš se penjati ljestvama uspjeha ako imaš ruke u džepovima."