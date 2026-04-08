Mladi Jozinović puni dvorane, a Grdović mu poručuje: "Ja sam u njegovim godinama..."

Sve svoje pratitelje, novinare i kolege glazbenike Mladen Grdović tijekom vikenda je zabrinuo fotografijom s maskom za lice iz bolnice.

O čemu se radilo?

''To je inhalacija, inhalacija za glasnice, ništa drugo. Trebao sam otkazati koncert, ali nisam htio zbog vas!'', otkrio je Mladen za InMagazin.

Kako se općenito osjeća, kako je sa zdravljem generalno?

''Evo da kucnem, zbilja sam dobro sa zdravljem...i godine su tu. Kad mogu malo trčim, ne više kao prije, ali brzo hodanje obavezno'', kaže nam.

45 godina karijere, koja je tajna da čovjek baš toliko dugo uspije na sceni?

''45 godina je prošlo za čas! Toliko svijeta, toliko svega, koncerata... Rekao sam zadnji put da sam ovdje imao oko 200 koncerata u životu, bilo je najviše za vrijeme rata gdje smo radili sedmično po tri puta! Nisam od onih pjevača da dođeš i otpjevaš dimba bamba, dimba bamba! Moraš napraviti pjesmu koja ima težinu!'', govori Mladen.

U Lisinskom je nastupio preko 200 puta. Jakov Jozinović ide njegovim koracima i puni te dvorane. Kako komentira uspjeh tog mladog čovjeka?

''Uvijek je bilo u povijesti, uvijek se pojavljivao netko mlad, pa je otišao, pa dođe drugi, pa je otišao, pa dođe treći... Treba raditi na sebi, treba komponirati, skladati. Treba se puno potruditi, mlad je. Ja sam u njegovim godinama snimio već dvije ploče. Tad je bilo teško. Tad je bila ekipa: Tereza Kesovija, Drago Diklić, Miro Ungar, Ivica Šerfezi, Tomislav Ivčić, Đo Maračić...'', prisjetio se Mladen.

Kakav je plan i program za proljeće i ljeto? Jesi li se nakrcao koncertima ili ćeš uzet malo lakši tempo?

''A teško! Lakši tempo je teško uhvatiti! Pokušat ćemo ako bude sreće pa da se i ja malo okupam, malo s brodom i tako dalje'', govori nam.

