Mladi hrvatski reprezentativac o mogućem pozivu s Poljuda: 'Zagrebački sam dečko. Ne znam što bih vam rekao na to...'

Jedan od naših najboljih mladih nogometaša, 19-godišnji ofenzivac Luka Stojković uskoro će odlučiti gdje nastavlja karijeru nakon sjajne sezone u Lokomotivi. Za njega se bore i Dinamo, i Hajduk, a on za Dnevnik Nove TV otkriva: tko mu je bliži?

Jedan od najvećih HNL talenata broji svoje vjerojatno posljednje dane na Kajzerici. Za Lokomotivinog Luku Stojkovića zanimanje stiže s najvažnijih adresa domaćeg nogometa - žele ga Dinamo i Hajduk, a on pritom ne skriva kamo bi radije.

''Zagrebački sam dečko''

Koja bi bila bolja opcija, ima li nekih navijačkih simpatija, zašto Dinamo recimo da?

''Odavde sam, zagrebački sam dečko, jednostavno to ide samo po sebi'', rekao je Stojković.

Ako dođe konkretni poziv Hajduka?

''Ne znam što bih vam rekao na to, haha'', tvrdi.

Ali priznat će da mu interes s Maksimira i Poljuda godi. Iako se pokušava odmaknuti od svega, nije baš jednostavno...

''Lijepo je to vidjeti da se takvi klubovi interesiraju za tebe. To ti je samo motivacija za rad dalje, da nemaš nikakvog prava da odustaneš, samo da gaziš dalje. Teško je, pokušavam se što manje obazirati, više se obazirati na svoju igru i treninge. Ali znate kako je, i roditelji i svi su ponosni na to, jer ti i oni šalju...''

Stojkoviću je tek 19 godina, igra kao ofenzivni veznjak ili krilo, a tržišna vrijednost procjenjuje mu se na milijun i pol eura. Prošle sezone za Lokomotivu je upisao 30 nastupa, uz četiri gola i pet asistencija.

''Uvijek, uvijek može bolje. S ovom trenutnom statistikom od lani sam relativno zadovoljan. Znam, da sam imao dosta i više prilika i svega, da mogu zabiti još više golova, pomoći više ekipi, donijeti više bodova'', tvrdi mladi hrvatski reprezentativac.

Lokomotiva je prava sredina za mlade igrače

Lokomotiva ga je skautirala i dovela kao 13-godišnjaka - a Stojković se potom uz Lukasa Kačavendu prometnuo u jednog od projekata kluba.

''Jednostavno tu nemate nekog pritiska kao u nekim drugim klubovima kao u Hrvatskoj. Igrate opušteno, nemate pritisak od nekog velikog mjesta da morate zauzeti. Mislim da se ovdje stvarno radi jako lijepo, imate odlične trenere, odlične uvjete za rad, i tu možete samo napredovati'', istaknuo je prednosti Lokomotive.

I zato osjeća zahvalnost prema klubu s Kajzerice pa će na temu transfera zaključiti:

''Da ostanem još jednu godinu, ne bi bio nikakav problem. Igram prvoligaški nogomet u velikom hrvatskom klubu. Tako da, nemam problem s tim. Ako ću ići – super, ako ne – opet dobro.''

Jedno je sigurno - prije ili kasnije bit će to milijunski transfer mladog reprezentativca - koji je definitivno velika budućnost hrvatskog nogometa.