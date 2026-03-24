Mladi Hrvat tvrdi da zarađuje 80.000 € mjesečno. S 21 godinu kupio BMW, evo mu računice

Mladi keramičar na TikToku je privukao golemu pozornost videom u kojem tvrdi da iako ima samo 21 godinu, a zarađuje vrtoglavih 80.000 eura mjesečno!

Sve je započelo pitanjem pratitelja: "Odakle mu novci za BMW?".

Mladić im je odgovorio uz videosnimke na kojima pokazuje koji posao obavlja. Momak je, naime, keramičar, kaže da po prostoriji naplaćuje oko 8000 eura, te da tjedno uspije odraditi dvije do tri kupaonice.

‘‘Daljnju računicu odradi sam‘‘, poručuje na kraju, implicirajući da tako doseže mjesečni prihod od 80.000 eura. Njegova objava, koja je prikupila više od 200 tisuća pregleda, savršeno se uklapa u rastući globalni trend u kojem mladi pripadnici Generacije Z sve više odbacuju fakultetske diplome u korist zanatskih poslova, ponosno pokazujući da se rad rukama i više nego isplati, piše večernji.

Njegova računica izazvala je lavinu komentara i pokrenula raspravu o cijenama satnice i realnosti ovakve astronomske zarade.

"Brate moj, ako riješiš jednu kupaonicu od 5-6 tisuća u manje od sedmice, znači da varaš", napisao je jedan korisnik.

Drugi su se nadovezali, ističući da kvalitetna adaptacija kupaonice, koja uključuje pripremu, sušenje materijala i završne radove, jednostavno ne može biti gotova za dva do tri dana.

"Radio sam to, kupaonica traje sedam do deset dana", istaknuo je jedan od komentatora.

Bilo je i onih koji su ga podržali. "Istina, moj sin je isto keramičar, radio kupaonicu u fušu za tri dana, zaradio 2000 €. Dečki pošteno rade, neka i zarade, hvala Bogu!" napisala je jedna korisnica.