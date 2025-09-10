Mladenci iz Zagreba poželjeli iznenađenje – stiglo im Jedinstvo!

Znamo da je Folklorni ansambl Jedinstvo splitski ponos, da oduševljava publiku diljem Hrvatske i svijeta i da su njihovi nastupi uvijek doživljaj za pamćenje. Ali da će postati i pravi hit u Zagrebu – e to je nova priča!

Budući mladenci iz metropole i koji baš nikakve poveznice s Jedinstvom nikada nisu imali, očarani nastupom na Šotobracu i koncertom ispred splitskog HNK, poželjeli su jedno – da baš Jedinstvo iznenadi njihove uzvanike na svadbi na Jarunu. Kako reći „ne” takvom pozivu? Atmosfera je bila nezaboravna, emocije snažne, a snimke s Jaruna to najbolje potvrđuju. Jedinstvo je tako još jednom dokazalo da nije samo čuvar tradicije, već i trend koji spaja Split i Zagreb – i pretvara svaku prigodu u priču za pamćenje. I zamislite scenu: tradicija, pjesma i ples u punom sjaju, a mladenci i gosti u nevjerici – „je li ovo stvarno ili san?”

Nije prvi put da Jedinstvo svojim nastupom podigne atmosferu na kongresima, festivalima ili svečanim događanjima, ali ovoga puta emocije su bile toliko snažne da su i snimke s Jaruna postale prava mala senzacija.

Jedinstvo više nije samo folklorni ansambl. Ono je brend. Ono je – trend. I to onaj koji spaja Split i Zagreb, prošlost i sadašnjost, umjetnost i život. A kad tako nešto dođe na vaše slavlje, jedno je sigurno – priča o njemu još dugo će se prepričavati.