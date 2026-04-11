Mlada hrvatska glazbenica u tajnosti se udala i rodila blizance: 'Vjenčali smo se u krugu bliskih osoba, a bebe su mirne'

Kako ekskluzivno doznaje Story, košarkaška legenda Gordan Giriček, koji je tijekom karijere igrao i za NBA - najjaču ligu na svijetu, nedavno je postao djed. Iako ima 48 godina i odavno je otišao u sportsku mirovinu, i dalje je u vrhunskoj formi te će imati dovoljno energije za igru s blizancima koje je njegova kći Lara Giriček Pavelić rodila u siječnju. Prije samo godinu dana predstavila je svoj prvi singl ‘Eden’ i hrabro zakoračila na domaću glazbenu scenu, a danas je život 22-godišnje glazbenice umjetničkog imena Larra dobio potpuno novu dimenziju - postala je majka i udala se za dugogodišnjeg dečka.

'Suprug i ja smo neopisivo sretni. Rodila sam dva divna dečkića i mogu reći da sam se odlično snašla u novoj ulozi. Oni su još jako mali te smo odlučili ne eksponirati odmah svoj privatni život i djecu pa dosad nismo ništa javno komunicirali', rekla nam je uspješna Zagrep­čanka koja imena djece, ali i supruga zasad ne želi podijeliti s javnosti.

No otkriva da su im dani s blizancima intenzivni, ali i puni radosti.

'Svakako nije jednostavno, ali bebe su po prirodi mirne i nekako usklađene pa to sve olakšava. Ne znam kako je to imati jedno dijete pa mi je teško uspoređivati je li briga o blizancima teža. Imam tu sreću, i jako sam zahvalna na tome, što imam divnu obitelj i prijatelje koji su od prvog dana uz mene i koji su dali sve od sebe da mi olakšaju postporođajno razdoblje', kaže Lara i otkriva da je porođaj, iako je rodila carskim rezom, prošao bolje nego što je očekivala.

'Porođaj je prošao zaista dobro, svakako mi je bio pozitivno iskustvo. Rodila sam carskim rezom i iako u jednu ruku nije bilo lako, od toga što je to zapravo velika i meni prva operacija pa do oporavka, stvarno je na kraju sve nekako brzo prošlo i okupirala sam se svim onim lijepim stvarima koje to nosi', otkriva.

A novu životnu fazu upotpunila je i malenim, savršenim vjenčanjem, piše Story.

'Vjenčanje je bilo intimno, tako smo i htjeli. Dan je bio predivan, sunčan i sve je bilo savršeno. Bili smo u krugu bliskih osoba i to je za nas bilo sasvim dovoljno', priča nam studentica VERN’-a čiji su se roditelji, otac Gordan i majka Nataša Gulan, razveli dok je još bila beba.

Unatoč tome, oboje su joj velika podrška i vjetar u leđa.

'Roditelji, kao i moje bliske osobe imali su zaista pozitivnu reakciju jer su znali da sam sretna i da me to neće spriječiti da nastavim s obrazovanjem, da radim na karijeri i slično. Naravno, bebama se posvećujem najviše tijekom dana, ali nisam si dopustila da izgubim sebe u tome. Nikad nisam previše izlazila pa mi provođenje vremena kod kuće nije teško palo, nekako sam mirnije prirode i vodim ih svuda sa sobom - u šetnje, na kave, čak smo već bili i na moru. Iako imam zaista pozitivno iskustvo u postporođajnom razdoblju, htjela bih spomenuti da mnoge žene to jako teško proživljavaju i bore se svakoga dana. Voljela bih im poručiti da nisu same, da sve prođe te da su snažne i da zaista s vremenom sve bude bolje', poručuje Lara koja, iako joj je svakodnevica ispunjena novim obavezama, i dalje njeguje svoju strast prema glazbi.

'Vrlo sam organizirana i uspijevam uskladiti sve obaveze kod kuće, fakultet, glazbu… Tako sam počela raditi i na novim pjesmama, album je također moguća opcija koju još dogovaram sa svojim timom. U jednom sam trenutku morala uzeti pauzu od rada u studiju, ali nisam stala s pisanjem tekstova i razvijanjem novih glazbenih ideja. To mi sada olakšava da nastavim s radom. Cilj mi je skupiti nekoliko pjesama i izdati album. Skupilo se dosta ideja pa sam baš uzbuđena i jedva čekam pretvoriti ih u realnost', objašnjava te ističe kako su joj majčinstvo i brak obogatili život, ali i dali joj dodatnu snagu i motivaciju.