Mizantrop premijerno u HNK Split: Istina kao naše najjače oružje ili naša propast?

Molièreovu komediju karaktera Mizantrop premijerno će izvesti dramski ansambl Hrvatskog narodnog kazališta Split u petak 7. studenog. Predstavu režira renomirani redatelj Miloš Lolić, a naslovnu ulogu Alcestea tumači Donat Zeko, dok su u ostalim ulogama Nikša Arčanin, Andrea Mladinić, Monika Vuco Carev, Pere Eranović, Zorana Kačić Čatipović, Mijo Jurišić i Stipe Radoja. Premijerna izvedba započinje u 20 sati.

Mizantrop (izvorno Le Misanthrope) je komedija karaktera iz 1666. godine u kojoj Molière secira francusko visoko društvo. Glavni lik, Alceste, prezire opću društvenu laž, neiskrenost i ulagivanje, no ironično je beznadno zaljubljen u koketnu i licemjernu Célimène. Splitska se izvedba igra u prijevodu Vladimira Gerića.

Redatelj Miloš Lolić, studirao je u rodnom Beogradu, no brzo se etablirao na međunarodnoj sceni postavljajući predstave u prestižnim kazalištima Srednje Europe, uključujući Burgtheater, Residenztheater i Maxim Gorki Theater. Njegov rad ovjenčan je nizom značajnih priznanja, među kojima se ističu Grand Prix „Mira Trailović” na Bitefu, nagrada „Nestroy” u Beču i Sterijina nagrada, čime je postao jedan od najvažnijih regionalnih kazališnih umjetnika svoje generacije. Umjetnički je ravnatelj festivala Bitef.

"Svijet koji iznosi na scenu, pun intriga, spletki, laži, pretvaranja.."

„Jako nam je bilo bitno da vratimo Molièrea na scenu, on je uvek aktualan, a posebno ovaj njegov komad, ovaj tekst koji ima vrlo provokativan naslov, kojim možda čini svojevrsno lažno navodjenje. Svijet koji iznosi na scenu, pun intriga, spletki, laži, pretvaranja, maski, taj svijet mi živimo danas možda čak i multiplicirano, pitanje istine danas je više nego aktualno. Sam Molière, a čini mi se i naša predstava, i samu istinu dovodi u pitanje. Je li istina naše najjača oružje ili ponekada čak i ona može biti na našu štetu“, kaže Lolić.

O komičnosti drame, koji je žanrovski označen kao komedija, Miloš Lolić kaže: „Ovo je jedna ozbiljna komedija. Ne samo što tu ima scena koje zapravo nisu komično pisane, možda možemo na silu da im nađemo neki humor ili da ga dodamo zato što želimo da potvrdimo sebi ili publici da je reč o komediji, ali sam zaključak te drame nije komedija.“ Donat Zeko na istu temu: „I Čehovljeve drame označene su kao komedije. Mislim da se kontekst vremena treba svakako dovesti u pitanje. Mi ne robujemo smiješnome, već dopuštamo smiješnome da se dogodi. Nismo ni u jednom trenutku insistirali na komediji.“

Andrea Mladinić o svojoj ulozi Célimène: „Ona je ženska manipulatorica koja iskoristava druge, uvjerena u svoje ženske atribute koje koristi da bi u tom društvu kotirala, da bi bila sa svima dobra. Neiskrena je, često pokvarena. Ni Miloš ni ja se nismo htjeli zadovoljiti tom prvom loptom kako je napisan lik. Ušli smo malo dublje, dali smo je dodatne dimenzije, ja sam inzistirala da ona ipak bude neka žena od krvi i mesa koja ima i svoje dobre osobine, koja ima svoje iskrene osjećaje, ima nijanse. Svi smo našim likovima dodali više krvnih zrnaca nego što su upisani u tekstu. Publika može očekivati jednu vrlo ozbiljnu, klasičnu predstavu, jedan pravi čisti užitak od klasika koji je pisan u stihu, u rimi, u ritmu i metru. Za ljubitelje klasičnog kazališta spremamo veliku poslasticu. Užitak je raditi s Milošem, veliki je redatelj i veliki čovjek, voljela bih da dođe još koji put kod nas režirati.“

Pere Eranović (Oronte): „Lolić je izvrstan redatelj, jedan od onih koji podgrijavaju ljubav prema teatru. Rad je bio bezbolan, pun poštovanja. Moj je lik jedan jedan tašti podlac, neshvaćeni pjesnik koji, preko suda časti, zbog vlastite uvrijeđenosti, pokušava ostvariti dobit. Nema baš puno dodirnih točaka sa mnom, stihoklepac je kao i ja, to je neka dodirna točka. No, ja vjerujem da su moji stihovi ipak nešto kvalitetniji.“

Nakon premijerne izvedbe, reprizne izvedbe Mizantropa na programu su 8., 10., 11. studenog, te 3. prosinca.

Autorski tim predstave, pored redatelja Lolića, koji je ujedno i scenograf, autor izbora glazbe i scenskog pokreta, su: kostimografkinja Mia Popovska, dramaturzi su Ivona Rieger (ujedno i asistentica redtalja) i Periša Perišić, dizajner svjetla je Srđan Barbarić, dizajner zvuka Damir Punda, jezična savjetnica je Anita Runjić-Stoilova.