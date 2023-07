MISTERIOZNI DIVOVSKI OBJEKT NA PLAŽI Nagađa se što bi moglo biti: "Možda je iz svemira..."

Divovski metalni predmet pronašli su mještani plaže Green Head, oko 250 kilometara sjeverno od Pertha.

Državne i savezne vlasti istražuju predmet, za koji se trenutno ne vjeruje da je iz komercijalnog zrakoplova. Tretira se kao opasan, a policija je zamolila ljude da drže sigurnu udaljenost, prenosi N1.

“Aktivno smo uključeni u zajedničke napore s različitim državnim i saveznim agencijama na utvrđivanju podrijetla i prirode objekta”, navodi se u priopćenju tamošnje policije.

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.

The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.

The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna

