MINISTARSTVO PRAVOSUĐA "Predstavnici Udruge hrvatskih sudaca dobrobit djece nije hitna"

Drugi je tjedan "bijelog štrajka" sudaca, a dogovora s vladajućima nema jer suci ne odustaju od svojih zahtjeva.

Ministarstvo pravosuđa oglasilo se priopćenjem u kojemu kažu da predstavnicima sudaca nije bitna dobrobit djece.

"Iako Obiteljski zakon jasno propisuje da su postupci u kojima sudovi odlučuju u bračnim, obiteljskim i drugim stvarima svi hitni, potpredsjednica Udruge hrvatskih sudaca i sutkinja na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu Tijana Kokić u sinoćnjim medijskim izjavama ustvrdila je kako neka od tih odgođenih ročišta možda ipak nisu hitna ili nisu u svakom trenutku hitna.

Sve kako bi pokušala opravdati činjenicu da su suci samo u prvom tjednu štrajka otkazali čak 38.51 posto predmeta iz područja roditeljske skrbi i prava djeteta. Posebice što je u nekima od rješenja za odgodu ročišta koja odlučuju o pravima djeteta, naznačeno kako se ono donosi temeljem zaključaka Udruge hrvatskih sudaca.

Ministarstvo stoga drži kako je nečuveno da je zaključak i naputak jedne udruge, očito važniji od dobrobiti djece i zakona koji štiti njihova prava, neovisno o tome jesu li suci u štrajku ili nisu.

U kontekstu odgađanja ovakvih ročišta koji su po zakonu hitna, sporna je i daljnja izjava predstavnice Udruge hrvatskih sudaca Kokić kako je “odgodila samo jedno ročište u kojem je bilo povišenje uzdržavanja koje se plaća. I neće biti nikakva nenadoknadiva šteta ako se to odgodi na dva, tri tjedna“, istovremeno pokušavajući opravdati to sa situacijom u kojoj bi se iz objektivnih razloga takav predmet mogao odgoditi. Znači li to da je potpuno svejedno hoće li jedno dijete dobiti dodatna sredstva potrebna za podmirivanje njegovih životnih potreba? Možda jedno dijete neće dobiti novu zimsku jaknu, odlazak na školski izlet ili sl. jer jedan roditelj to ne može samostalno financirati.

Ovakve i slične štetne izjave te navođenje loših primjera kako bi se opravdao neutemeljeni razlog za odgodu, ponovno šteti dobrobiti djece. Nekome možda financijski dva-tri tjedna ne znači ništa, dok je nekome drugome to čitava vječnost. Uostalom, zato i postoji zakon koji nalaže da se ovakva ročišta hitno održavaju", priopćilo je Ministarstvo.