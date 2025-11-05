Close Menu

Miloš Lolić, jedan od najvažnijih regionalnih redatelja u podcastu Casting uoči premijere Mizantropa u splitskom HNK

Lolić je razgovarao s urednikom i voditeljem Castinga Davorom Vukovićem

U novoj epizodi Castinga, prvog hrvatskog kazališnog podcasta gost je bio Miloš Lolić, renomirani radetlj koji u Hrvatskom narodnom kazalištu Split postavlja Molièreovu komediju karaktera Mizantrop.

O predstavi, o tome je li beskompromisna istina pravilan moralni izbor, o zapaženoj karijeri koju ostvaruje na inozemnim kazališnim scenama, o svojoj karijeri, iskustvima rada u kazalištima njemačkog govornog područja, o festivalu BITEF čiji je umjetnički ravnatelj, te o brojnim drugim temama, Lolić je razgovarao s urednikom i voditeljem Castinga Davorom Vukovićem.

 

