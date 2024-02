MILANOVIĆ O TURUDIĆU: "Ovo je nacionalna katastrofa"

Ivan Turudić postao je novi šef DORH-a. Hrvatski je sabor ga je danas izglasao sa 78 glasova za, 60 protiv i dva suzdržana. Oporba, koja je nakon glasovanja o Turudiću napustila sabornicu, prije toga je, na poziv Peđe Grbina (SDP), minutom šutnje odala počast hrvatskom pravosuđu.

Nakon izbora Turudića oglasio se predsjednik Zoran Milanović. Rekao je kako nije čuo za Plenkovićevu poruku DORH-u, ali da "će dobit i on od nekoga poruku": "često na proljeće rijeka pravde dođe. Ja sam poslao dokumente, a pismo", naveo je i doda da je cijela rasprava bila farsa.

"Cijeli HDZ je jednoglasno izabrao ovog probisvijeta. Ovo je prvi put od druga Tita da partija bira glavnog državnog odvjetnika", rekao je. Nazvao je USKOK-ovu optuženicu Josipu Pleslić, bivšu Rimac, koja je s Turudićem razmjenjivala poruke - Madame de Pompadour.

"Onda se ogradio sa sedmočlanim komitetom HDZ-a koji je jednoglasno izabrao tog probisvijeta i na kraju se okružio cijelom partijom. Ovo je protiv put od Tita da partija odlučuje o čovjeku koji hapsi i zatvara. Ovo je nacionalna katastrofa", dodao je.

"Ja sam poslao dokument koji jasno ogovori o kakvom se čovjeku radi. Cijele ove prepiske između madame i Turudića je ustvari višak. Hvali Bogu što su to objavili i to ukazuje da je on osoba koja trebala biti od interesa DORH-a. I sada se kao argument izvlači zašto neko nije reagirao 2015. Pa zato što sam ja bio premijer, a ne terorist diktator. Pa ne možeš DORH-u narediti da pokrene postupak", rekao je, piše Index.

"Kao zadnja kriminalna vucibatina krećeš se s čovjekom koji je pod istragom"

"Javnost bi, da je to zabranjeno, bila prikraćena za saznanja o kakvim vucibatinama imamo posla. I sad bi to zabranili. Kao zadnja kriminalna vucibatina krećeš se s čovjekom koji je pod istragom. Ti se s njim nalaziš da mu čestitaš što? Badnjak? Kinesku novu godinu? Govorim o sastancima sa Zdravkom Mamićem", pojasnio je. "Pozivam na otpor ugnjetavačima. Po Plenkoviću se to ne bi trebalo objaviti, a ovo je informacija koji javnost mora znati", naveo je i ponovio da će kao predsjednik pomilovati svakoga tko bude osuđen zbog tog zakona o curenju informacija.

"Tko god je glasao za ovo, za mene je neprijatelj države", rekao je Milanović. "Kopajte dalje, od mene podatke više nećete dobiti, ja sam dao ono što je od kapitalnog javnog interesa. Plenković je jučer te papire vratio meni. Vi sad imate saznanje o činjenicama... Što je on napravio o svemu tome? Nazvao je Turudića... Ta državna institucija, DORH, ima dosta saznanja o Turudiću koje su takve prirode da nikad nisu doveli do istrage"

"Plenkovićev interes je da onemogući ovakva curenja", dodao je. "Plenkovića peče što je ovo izašlo dva dana prije odluke. Turudić je virulentan, epidemiološki opasan", rekao je.

"Plenković sad očajava"

"Sada je ova politička kabala i gojenci i poganci nametnula državnog odvjetnika kojeg ga je izabrala partija i suditi će po partiji i koji je slizan s partijom i to ne skriva. On se kao predsjednik Županijskog suda kada je taj sud pokrenuo istraga tajno sastojao s Zdravkom Mamićem jer nije znao da je ovaj pod mjerama SOA-e. Ali je bio bahat i mislio da mu prisluškuju telefon, a nije znao da ga SOA prati. Zato svaka čast i lipoj i radosti, ali to ne bitno jer ovo je politički proces", rekao je.

"Sada premijer očajava jer sam mu to javio dva dana prije, pa što onda. Ne može sigurnosna procjena biti dokaz da je netko ispravan. To je kao da netko dođe sa zdravim nalazima, a pljuje krv. Na to Plenković zatvara oči. Ja mu samo mogu reći da mu rijeke pravde dolaze", rekao je.

"Godine 2015. služba dolazi do spoznaje koje su proslijedili i DROH-u, kući koju ovaj probisvijet sada preuzima. I pitamo se kako je to moguće. Ja sam tada bio premijer, ali eto koliko sam se bavio Turudićem, za njega me boljelo uho. Druga provjera je bila kasnije kada ja nisam bio ni premijer ni predsjednik i nitko da ga pita – vi ste se nalazili tada i tada s tim i tim. Niti da upozori premijer, to je AP gojenac", naveo je.

"Plenković je jučer vratio te papire, a vi sada imate saznanje o činjenicama. Što je on napravio? On je nazvao Turudića i pitao ga – je da da si super. DORH ima dosta saznanja o Turudiću i ova bitanga im dolazi za šefa, a njegov interes je da prokopa te arhive i vidi ima li njega tute. Plenkovićev interes je da spriječi curenje ovakvih informacije da javnost ne vidi s kakvom ništarijom ima posla", rekao je, javlja Index.

O Slovenskoj

"Ja sam u Slovenskoj bio sa Šerbedžijom, ja nisam tamo kartao i slavio. Neka mi netko objasni kakva je moja veza s Kovačevićem i aferom Janaf. Dat ću odlikovanje onome tko mi dođe s tim podatkom. Pola HDZ-ove vlade je bilo tmao, polovica je pohapšena. Ja sam sad ovdje i za sat vremena će biti netko ovdje, kakva je poveznica. Netko je spominjao moje ime? Moje ime svi spominju sto puta dnevno. Ja, kad sam imao nešto za reći, ja sam rekao. Turudić je priznao, samo što je rekao da se vozio samo pola sata. Prostitutke naplaćuju, priča se, i za pola sata", kaže Milanović.

"On je običan, prijesni, kompulzivni lažov. Kao kipovi, suci moraju biti besprijekorni. Ne možeš drugačije biti uskočki sudac", rekao je Milanović.