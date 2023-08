MESSI JOŠ JEDNOM ODUŠEVIO NAVIJAČE DILJEM SVIJETA Argentinac je od danas nogometaš s najviše osvojenih trofeja, a njegov čin nakon pobjede osvojio je srca mnogih

Lionel Messi je od danas nogometaš s najviše osvojenih trofeja u nogometnoj povijesti. Dosad je dijelio prvo mjesto s Danijem Alvesom s 43 osvojena naslova, ali sada je osvajanjem kupa s Inter Miamijem došao do svog 44. trofeja i sam izbio na vrh.

Argentinac je bio ključan igrač momčadi iz Miamija u tom pohodu. Nosio ju je kroz cijeli turnir, a onda i u finalu protiv Nashvillea. Na kraju je Inter slavio tek nakon raspucavanja penala. Regularni dio vremena završio je 1:1, a jedini strijelac za Inter bio je baš Messi u 23. minuti.

Drake Callender je u 57. minuti zabio autogol koji je, s obzirom na to da nema produžetaka ako je rezultat izjednačen nakon 90 minuta, osigurao Nashvilleu raspucavanje. Ipak, tamo je Inter slavio s 10:9 u seriji s tri promašena penala. Randall Leal i Elliot Panico su promašili za Nashville, a Victor Ulloa za Inter.

Argentinac je oduševio i nakon utakmice. Najprije je skinuo kapetansku traku i dao ju je DeAndre Yedlinu. Američki reprezentativac je bio zbunjen, odbijao je vrpcu, ali Messi mu je stavio na ruku, a tijekom dodjele pehara jedan od najvećih igrača u povijesti doslovce je natjerao Yedlina da on podigne pokal. Video je istog trenutka postao hit na društvenim mrežama, a navijači diljem svijeta oduševljeni su potezom Messija, piše Index.

