MERTOJAK-ZADAR (3:5) U izvrsnoj kuglačkoj predstavi Zadar odnio pobjedu!

Ima ona stara: Tko će komu, nego svoj svomu. Nakon Fatovića svom Jugu u Dubrovniku, u Poljudu, Marinović ruši pojedinačni rekord kuglane, osim poena donosi i veliku prednost Zadru koji na kraju boljom razlikom odnosi pobjedu protiv Mertojaka 5:3 (3774:3681).

Navijači Mertojaka iz Antiteatra, frenetičnim navijanjem cijelu utakmicu podigli su adrenalin igrača do maksimuma, na kraju Matić je dobivenim setom mogao donijeti bod neriješenim rezultatom, do kraja je bilo izjednačeno, nažalost ovaj put nije uspio.

Da pojasnimo onima koji možda ne znaju pravila kuglačkog natjecanja. Gost je u maloj taktičkoj prednosti budući dobiva sastav domaćina na uvid pa može odlučiti kojeg svog igrača će postaviti protiv igrača domaće ekipe. Marinović koji igra za Zadar a trenira sa Mertojakom u Poljudu, odlučio je pomalo riskantno na Totića, koji je u zadnje vrijeme u briljantnoj formi. Ovaj put rizik se isplatio, Marinović je odigrao gotovo savršeno, čak 706 srušenih čunjeva. Totić to nije mogao pratiti. U drugom paru obračun makedonskih reprezentativaca, Dimitrovski protiv veterana Benedika, dobiva prva dva seta, no treći naglo pada, iskusni Benedik to koristi, čak 30 više u jednom setu. Dimitrovskom treba pobjeda u zadnjem setu, odlična igra 170, no Benedik pokazuje zašto je svojevremeno bio igrač velikog Zerbsta, sa dvije devetke na kraju uzima set sa 179 i na veću razliku donosi i drugi itekako bitan igrački poen za Zadar. Grivičić protiv Uzelca, napokon dobra napadačka igra, poen za Mertojak.

U zadnjem bloku Kovač protiv Požege, Pofuk na Božičevića i Matić na Baranya. Sva tri moraju pobijediti da bi Mertojak došao do boda. Kovač tijesno sa tri čunja više dobiva, Pofuk u zadnjem setu lomi Božićevića, Matić gubi prva dva seta, u trećem se diže, sa izvrsnih 164 budi nadu za remi, pobjedom u zadnjem setu. No njegova igra nema napadačkog ritma, Barany dobiva set, po tri igračka poena za svaku ekipu, plus dva za veću razliku i konačnih 5:3 za Zadar.

Gledali smo zaista izvrsnu kuglačku predstavu, utakmice koje bi Mertojak u ovakvim situacijama do sada rješavao u svoju korist, u posljednje vrijeme odlaze na stranu protivnika. No ništa dramatično, generalno igra se dobro uz poneke podbačaje (Grmoščica u Zagrebu, trebalo je i moglo se bolje i od četvrtog mjesta u Europa kupu ili pak izgubljene utakmice za treće mjesto u Ligi prvaka u Grazu protiv Zadra, no protivnik je u datoj situaciji reagirao bolje). Kako smo to već naglasili, nakon godina dominacije na domaćim i međunarodnim natjecanjima, očekivani i realni rezultati sa novim podmlađenim rosterom igrača, skučen je izbor na šest. Povratom Nikole Muše dobiti će se na širini i kvaliteti, samo treba biti ustrajan i sa vjerom u svoje mogućnosti, koje i dalje nisu male.

Pojedinačni rezultati Mertojak-Zadar:

I. Totić-H. Marinović 0:1 (619:706), D. Dimitrovski- B. Benedik 0:1 (612:641), M. Grivičić-M. Uzelac 1:0 (603:598), M. Matić-C. Barany 0:1 (595:606), A. Kovač-L. Požega 1:0 (645:642) i G. Pofuk-A. Božičević 1:0 (607:581).