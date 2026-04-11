Meri Goldašić: 'S bivšim supružnicima sam u korektnom odnosu'

Ljubitelji znanja i dobre zabave ovoga proljeća doći će na svoje, a za to su se pobrinuli RTL i streaming platforma Voyo. Novi projekt naziva "Tko bi rekao" krasi format koji klasične kvizove okreće na glavu i daje im element duhovitosti i nepredvidljivosti. Njegovoj kvaliteti već je svjedočila publika diljem Europe, a sada je red da svoj sud donesu i domaći gledatelji. Uloga voditelja pripala je glumcu Matiji Kačanu, no tajni sastojak koji će začiniti atmosferu u studiju je i rivalstvo između kapetana dvaju timova. Njih čine Kačanov kolega po struci, glumac Borko Perić, kojem će se suprotstaviti jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Meri Goldašić, koja kao i uvijek u natjecanje ulazi s jasnim fokusom na pobjedu, piše Večernji list.

- Sve je opušteno… dok odjednom više nije jer svi žele pobijediti. Borko i ja se odlično slažemo, ali samo kad ja pobjeđujem. Odmah sam pomislila: 'Ovaj će mi biti problem.' Natjecateljski je nastrojen, brz i ne odustaje lako - ali nisam očekivala da će biti ovako zaigran - najavila je dinamiku odnosa s kapetanom protivničkog tima Šibenčanka kojoj objektivi kamera i pozornost javnosti nisu strani.

Naime, Meri Goldašić posljednjih je godina lice koje je teško zaobići svakome tko prati događanja na društvenim mrežama, prvenstveno TikTok-u i Instagramu. Na spomenutim platformama kombinirano ju prati oko 458.000 ljudi, dok njezine objave generiraju na desetine milijuna pregleda. Svoju karijeru Meri je izgradila na iskrenosti, humoru i zanimljivim pričama iz svakodnevnog života, no put do uspjeha kakvog danas uživa obilježili su i teški izazovi o kojima rijetki progovaraju kao ona.

Prije nego što je postala influencerica, radila je kao marketinška stručnjakinja, no iza sebe ima i iskustvo konobarenja, vođenja japanskog restorana u Kopenhagenu, pa čak i čišćenja. Život ju je vodio od rodnog Šibenika, preko Danske i Švedske, do povratka u Hrvatsku gdje se publici predstavila sudjelujući u popularnom televizijskom showu.

Njezin privatni život jednako je intrigantan kao i poslovni. Majka je dvojice sinova, starijeg Aleksandra iz prvog braka i mlađeg Rija kojeg je dobila s drugim suprugom, poduzetnikom Juricom Goldašićem. Goldašić je u studenom prošle godine, na svoj način - staloženo i bez drame, objavila završetak svoje druge bračne priče.

Još nešto što Meri izdvaja od ostalih influencera jest njezina autentičnost i spremnost da govori "bez dlake na jeziku", pa je tako poznata kao jedna je od rijetkih javnih osoba koja bez zadrške priča o estetskim zahvatima i borbi s kilogramima, a jednom prilikom je javno progovorila i o životu s epilepsijom kako bi pokušala skinuti stigmu s te bolesti iako je od posljednjeg napadaja prošlo 20 godina. Zbog svega navedenog ne postoji bolja sugovornica o navedenim temama i novom RTL-ovom kvizu od Meri Goldašić

Cijeli članak pročitajte OVDJE.