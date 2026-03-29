Memorija mobitela vam je uvijek puna? Ovo je sve što morate znati da riješite problem zauvijek

Poruka "memorija puna" gotovo nikada se ne odnosi na radnu memoriju (RAM) koja je zadužena za brzinu rada telefona, već na internu pohranu - digitalni ormar u kojem trajno čuvate svoje aplikacije, fotografije, videozapise i dokumente. Radnu memoriju, ili RAM, najbolje je zamisliti kao radni stol na koji ste privremeno odložili sve što vam trenutno treba. Što je stol veći, to više aplikacija može raditi istovremeno bez usporavanja. Kada telefon ugasite, taj se stol prazni. S druge strane, pohrana je arhiva koja čuva podatke i kad je uređaj isključen. Upravo je popunjenost te arhive razlog zašto ne možete spremiti novu fotografiju, iako vam telefon možda radi besprijekorno brzo. Za optimalan rad preporučuje se uvijek imati barem deset do dvadeset posto slobodnog prostora, piše Večernji.

Najveći krivci za popunjenu pohranu svima su dobro poznati: fotografije visoke rezolucije i 4K videozapisi, koji mogu zauzeti i do 400 megabajta po minuti snimanja, često čine više od polovice zauzetog prostora. Odmah iza njih slijede aplikacije, pogotovo igre i društvene mreže, koje ne samo da same po sebi zauzimaju stotine megabajta, već s vremenom nakupljaju i goleme količine dodatnih podataka. Posebno su problematične aplikacije za dopisivanje poput WhatsAppa i Telegrama, koje u pozadini automatski preuzimaju i spremaju svaku sliku i videozapis iz grupnih razgovora, stvarajući skrivene arhive teške nekoliko gigabajta kojih često nismo ni svjesni.

Ipak, postoje i skriveni "kradljivci" prostora koji se nakupljaju tiho, ali uporno. Jedan od glavnih je predmemorija (cache), odnosno privremene datoteke koje aplikacije poput Instagrama, TikToka ili internetskih preglednika spremaju kako bi brže učitavale sadržaj. Iako korisna, ta memorija može narasti do nevjerojatnih razmjera. Uz nju, tu su i zaostale datoteke deinstaliranih aplikacija koje sustav često ne obriše u potpunosti. Ne treba zaboraviti ni mapu "Preuzimanja" (Downloads), koja je često groblje zaboravljenih PDF računa, jelovnika i instalacijskih datoteka, kao ni koš za smeće, gdje obrisane datoteke ostaju još 30 dana prije nego što se trajno uklone.

Prije nego što žrtvujete fotografije s ljetovanja, postoji niz koraka kojima možete osloboditi značajnu količinu prostora. Prvi i najbezbolniji je čišćenje predmemorije. Otiđite u postavke telefona, pronađite popis aplikacija i za najveće potrošače, poput društvenih mreža, odaberite opciju "Očisti predmemoriju" (Clear Cache). Važno je napomenuti da ovim postupkom nećete obrisati svoje korisničke račune, postavke ni važne podatke, već samo privremene datoteke. Sljedeći korak je ciljano upravljanje medijima unutar aplikacija. WhatsApp, primjerice, u postavkama nudi alat "Upravljanje pohranom" (Storage and Data > Manage Storage) koji sortira datoteke po veličini i pokazuje one koje su proslijeđene više puta, omogućujući vam da obrišete samo beskorisne videozapise iz grupnih razgovora, a sačuvate osobne uspomene.

Pametno upravljanje aplikacijama također donosi velike uštede. Mnoge popularne aplikacije imaju svoje "Lite" verzije (npr. Facebook Lite, Messenger Lite) koje nude osnovne funkcije, ali zauzimaju tek djelić prostora. Razmislite i o deinstalaciji aplikacija koje niste koristili mjesecima. Moderni Android i iOS sustavi nude i opciju arhiviranja ili "offloadanja" nekorištenih aplikacija. Time se sama aplikacija briše s uređaja, ali svi vaši podaci i postavke ostaju sačuvani, pa je možete ponovno instalirati jednim klikom bez gubitka podataka. Na kraju, pregledajte izvanmrežni sadržaj. Jeste li preuzeli cijele sezone serija na Netflixu, playliste na Spotifyju ili karte gradova u Google Mapsu za putovanje koje je odavno završilo? Brisanje tog sadržaja može osloboditi i do nekoliko gigabajta u samo nekoliko minuta.

Najefikasnije dugoročno rješenje za problem fotografija i videozapisa je korištenje usluga za pohranu u oblaku. Servisi poput Google Photos i Appleovog iClouda omogućuju automatsku izradu sigurnosnih kopija svih vaših medija. Jednom kada je fotografija sigurno pohranjena u oblaku, možete iskoristiti opciju "Oslobodi prostor" koja s telefona briše lokalnu kopiju visoke rezolucije, ali je i dalje ostavlja vidljivom i dostupnom unutar galerije sve dok imate internetsku vezu. Google nudi izdašnih 15 gigabajta besplatnog prostora koji se dijeli između svih njegovih usluga, dok Apple nudi pet gigabajta, uz vrlo povoljne opcije nadogradnje. Osim njih, postoje i alternative poput servisa MEGA ili Dropbox, koje također nude besplatne pakete za pohranu.