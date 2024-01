Melania Trump shrvana od boli, umrla je najvažnija osoba u njezinom životu

Preminula je majka Melanie Trump, Amalija Knavs u dobi od 78 godina. Vijest je putem društvenih mreža objavila upravo Melania.

Amalija se azboljela krajem 2023. godine te je bila hosipitalizirana bolnici u Miamiju tokom praznika.

- S dubokom tugom objavljujem da je moja voljena majka Amalija preminula. Amalija Knavs bila je snažna žena koja je uvijek bila graciozna, topla i dostojanstvena. Bila je potpuno posvećena mužu, kćerima, unuku i zetu. Neizmjerno će nam nedostajati i nastavit ćemo poštovati i voljeti njezinu ostavštinu - napisala je Melania.

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.

Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…

