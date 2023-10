MEDVED: "Nezamislivo je da se bilo kome ograničava dolazak u Vukovar"

U središnjem Dnevniku HRT-a gostovao je ministar branitelja Tomo Medved. Komentirao je izjave gradonačelnika Vukovara Ivana Penave, koji je prije rekao da bi Vukovar trebali zaobići svi oni kojima smeta HOS. Ocijenio je kako su takve izjave opasne te ustvrdio da je nezamislivo da se bilo kome ograničava odavanje počasti žrtvama Domovinskog rata.

"Želim kazati da žalosti činjenica da danas, na kraju dana, u fokusu nisu žrtve, već Ivan Penava i njegov nastup. Danas tijekom dana zaprimio sam stotine poziva hrvatskih branitelja koji su ogorčeni. Ogorčeni su upravo iz razloga što govorimo o podjelama, eventualnim zabranama i ograničenjima dolaska u Vukovar svih onih koji žele odati počast našim žrtvama", rekao je.

Medved je objasnio kako je nastala Kolona sjećanja te podsjetio da je Vlada 2020. donijela Zakon o blagdanima te Zakon o Vukovaru kao mjestu posebnog domovinskog pijeteta.

"Kratki podsjetnik nastanka Kolone sjećanja, nakon mirne reintegracije, hrvatski branitelji, obitelji poginulih i nestalih žrtava iz Domovinskog rata spontano su pokrenuli hod od bolnice prema stratištu. Očuvala se ta tradicija odavanja počasti do današnjeg dana, prepoznajući važnost i omogućavajući svakome koji želi doći u Vukovar, Vlada je 2020. godine donijela Zakon o blagdanima gdje smo 18. 11. proglasili Danom sjećanja na žrtve Domovinskog rata, na žrtve Vukovara i Škabrnje. Iste godine donijeli smo i Zakon o Vukovaru kao mjestu posebnog domovinskog pijeteta u okviru kojeg djeluje i vijeće", kazao je.

Ocijenio je kako je nezamislivo da se bilo kome ograničava odavanje počasti žrtvama.

"Gotovo je nezamislivo da se na ovakav način ograničava bilo kome, tko želi doći u Vukovar, odati počast žrtvama Domovinskog rata", dodao je.

Na pitanje o tome gdje je mjesto HOS-a kada se radi o Vukovaru, ministar je odgovorio kako mu je mjesto sa svim postrojbama i dodao da je HOS sastavni dio Hrvatske vojske.

"Mjesto HOS-a je sa svim postrojbama Hrvatske vojske i policije s hrvatskim braniteljima, baš onako kako je to bilo svih ovih godina. Naša Vlada je još 2017. godine, prvi put u Zakonu o hrvatskim braniteljima, jasno definirala da je HOS sastavni dio Hrvatske vojske u obrambenom Domovinskom ratu", rekao je.

Istaknuo je da Ministarstvo s udrugama HOS-a ima izrazito kvalitetan partnerski odnos te da su mnogi članovi HOS-a ogorčeni.

"S HOS-om i savezom udruga HOS-a imamo izrazito kvalitetan partnerski odnos i ono što sam danas svjedočio i predsjednik saveza i mnogi članovi HOS-a izrazili su ogorčenost", kazao je.

Ministru nije bilo jasno zašto se ove godine HOS ističe u odnosu na ostale postrojbe.

"Vukovar su branile mnoge postrojbe Hrvatske vojske i policije i zašto se ovim putem izdvaja samo HOS", zapitao se Medved.

Medved je otkrio kako se susreo s članovima obitelji francuskog dragovoljca Jeana Michela Nicoliera, koji je ubijen na Ovčari.

"Danas su kod mene bili članovi obitelji Jeana Michelea Nicoliera. Izrazili su nezadovoljstvo, negodovanje i tugu iz razloga što ih nitko nije kontaktirao, a vezano uz stavljanje slike Jeana Michelea Nicoliera", rekao je govoreći o plakatu kojega je predstavio Penava, a na kojemu se nalazi i slika Nicoliera.

Ministar je ustvrdio da je došlo do promjene prakse te da do sada nije bio slučaj da se ističe samo jedna postrojba ili ime.

"Tu se nalazi i Žarko Crvenkapa Manjkas. Radi se o hrvatskom branitelju kojeg smo 2019. godine u Marincima pronašli i ekshumirali te 2020. identificirali. Do sada je svake godine bila praksa izrada plakata o organizaciji i programu obilježavanja Dana sjećanja. Nikada do sada nije bio slučaj stavljanja pojedine postrojbe ili bilo kojeg imena hrvatskog branitelja", zaključio je.

Medved je pozvao sve koji žele doći u Vukovar da to i učine te da na dostojanstven način odaju počast žrtvama.

"Ove godine, iz nama nepoznatih razloga, događa se iznimka. Gradonačelnik Vukovara radi plakat s kojim nismo bili upoznati. Gradonačelnik radi program koji nam ni na koji način nije dostavio. Očekujem da nam ga dostavi do 3. studenog kako bi na vijeću mogli proanalizirati i usuglasiti program", kazao je.

"Vlada je svih ovih godina bila uz Vukovar"

Ministar je ustvrdio kako je Vlada svih ovih godina bila uz Vukovar te da je do sada ispunjavala mnoge zahtjeve koje je slao gradonačelnik Penava.

"Vlada je svih ovih godina bila uz Vukovar. Podsjećam, gradonačelnik Vukovara 2017. godine pisao je meni kako bi donijeli Zakon o Vukovaru kao mjestu posebnog domovinskog pijeteta. U tom zahtjevu, naveo je još nekoliko zahtjeva, između ostaloga, povratak Hrvatske vojske u Vukovar, što smo učinili. Rješavanje pitanja Nacionalne memorijalne bolnice u Vukovaru, što smo također učinili i niz drugih projekata koje smo realizirali", rekao je.

"Ne vidim niti jedan razlog da se na ovakav način istupa, da se ne koordinira s Vladom i da se ne koordinira s vijećem. To je vrlo opasno, pozivam ga da to izbjegava, a sve pozivam da zaista, toga dana, na dostojanstven način, kako to zaslužuju žrtve, odamo počast onima zbog kojih obilježavamo taj datum", zaključio je ministar.