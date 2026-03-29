Mažoretkinje grada Splita dominirale u Sarajevu: Osvojile čak 24 medalje i pokorile konkurenciju

Na prestižnom plesnom natjecanju Inter Dance Fest Sarajevo, održanom od 27. do 29. ožujka, Mažoretkinje grada Splita ostvarile su izniman uspjeh i još jednom potvrdile svoju kvalitetu na međunarodnoj sceni.

U konkurenciji više od 3.500 plesača i čak 4.000 koreografija, mažoretkinje grada Splita predstavile su se u svim dobnim kategorijama, od najmlađih natjecateljica do seniorki, te su se kući vratile s impresivnim rezultatom.

Ukupno su osvojile 24 medalje, i to 16 zlatnih, šest srebrnih i dvije brončane, čime su još jednom pokazale zašto pripadaju samom vrhu regionalne plesne scene.

Solistice među najboljima

Posebno su se istaknule solistice koje su ostvarile zapažene rezultate u svojim disciplinama.

Brigita Jerkan osvojila je zlato u disciplini solo štap za seniorke, dok je Petra Jurlin bila zlatna u disciplini solo baton flag za seniorke te srebrna u solo štapu.

U juniorskoj konkurenciji zlato je osvojila Gorana Jurin u disciplini solo pom-pon, dok je Marta Matić bila najbolja među kadetkinjama u istoj disciplini.

Srebrne medalje pripale su Evi Papić u disciplini solo pom-pon za juniorke i Nini Klarić u istoj disciplini za seniorke, dok je Tina Šolić osvojila broncu u disciplini solo štap za juniorke.

Odlične rezultate Splićanke su ostvarile i u duetima, gdje su također pokazale visoku razinu spremnosti i uigranosti.

Zlatne medalje osvojile su Rita J. i Julia R. u disciplini duo štap, zatim Marta Matić i Eva Papić u disciplini duo pom-pon za kadetkinje, kao i Marta Matić i Gorana Jurlin u disciplini duo pom-pon za juniorke.

Srebrne medalje pripale su paru Petra J. i Lana D. u disciplini duo štap za seniorke te Gabriela Š. i Ema Ž. u disciplini duo štap za juniorke.

Broncu su osvojile Maris L. i Marija S. u disciplini duo pom-pon za kadetkinje, dok su zapažen nastup imale i Petra Ć. i Laura D. u istoj disciplini.

Najava novih izazova

Mažoretkinje grada Splita još su jednom pokazale disciplinu, talent i kontinuitet rada koji ih svrstavaju među najuspješnije timove u regiji.

Ovaj rezultat ujedno je i snažna najava onoga što slijedi, jer se mažoretkinje grada Splita već intenzivno pripremaju za državno prvenstvo u Crikvenici krajem travnja, gdje će ponovno braniti boje Splita.