MATIJEVIĆ: "U rekordnom proračunu nije pronašao mjesta za možda i najveći problem ovog grada"

Tijekom nove sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, Davor Matijević, SDP-ov predsjednik i Gradski vijećnik rekao je da je SDP uvjetovao podršku proračunu jednim jedinim amandmanom, a to je subvencioniranje podstanarstva kao vatrogasne mjere kojom bi se pomoglo podstanarima u Splitu.

"SDP je uvjetovao podršku proračunu jednim jedinim amandmanom, a to je subvencioniranje podstanarstva kao vatrogasne mjere kojom bi se pomoglo podstanarima u Splitu. Ta mjera je potrebna upravo jer niti vlada, a niti gradonačelnik nisu napravili u ove 2 i po godine apsolutno ništa za gradnju niti POS-ovih stanova niti stanova za dugotrajan najam. Priuštivo stanovanje je najveći, gorući probleme ovog grada i šteta što to ne prepoznaje i gradonačelnik. Čak ga i razumijem jer znam da on nema problema sa stanovanjem pa ne zna kako je to: u Splitu ima svoj stan, u Zagrebu država plaća stan njemu i supruzi. Ne samo da ovaj problem nije prepoznao nego nije ni odgovorio na moj mail kojim sam mu ponudio dogovor oko amandmana. SDP će ostati dosljedan i sebi i najugroženijim skupinama ovog grada i nećemo podržati proračun", rekao je SDP-ov Matijević.

Matijević tvrdi da Puljak u rekordnom proračunu (koji opet neće realizirati) nije pronašao mjesta za možda i najveći problem ovog grada.

"On je na strani HDZ-a jer upornom nebrigom za stanovanje mladih radi sve da se vrati HDZ na vlast, samo srećom ima nas još. U rekordnom proračunu (koji opet neće realizirati) nije pronašao mjesta za možda i najveći problem ovog grada", zaključio je Matijević.