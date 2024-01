Matija Vuica o smrti Jurice Popovića: "Nije bio bolestan..."

Matija Vuica shrvana je zbog smrti svog životnog partnera Jurice Popovića.

Dizajnerica i glazbenica progovorila je o posljednjim danima njegovog života i otkrila da Jurica nije bio bolestan.

"Jure je od djetinjstva znao imati tako visoke temperature, no nikad ovako dugo. Bila sam uz njega u našem stanu. Temperatura ga je iscrpljivala. Morao se odmarati pa je bio nesretan kad nije mogao odgovoriti nekom od svojih brojnih pratitelja na društvenim mrežama. Posljednju je objavu stavio 8. prosinca, a uz isječak iz spota napisao je svoje stihove 'Ne žalim više ni zbog čega, prešao sam davno preko svega...'

I premda mnogi upravo iz te objave te u stihovima drugih pjesama pokušavaju iščitati naznake da je znao da se približava kraj, to nije točno. Njegove pjesme zasigurno nisu značile nikakav oproštaj od života, pogotovo ne zbog bolesti. Ponavljam, Jure nije bio bolestan", rekla je Matija za Gloriju.

"U te tri minute sam mu rekla sve..."

Jurica je zbog temperature završio u bolnici, a njegova Matija je bila uz njega.

"Tih 14 dana provela sam uz njega, spavajući na fotelji uz njegov krevet. Nismo se odvajali. Bio je pokretan, pričali smo, porukama se dopisivao s prijateljima. Svakodnevno je pratio vijesti, posebno one o Dinamu jer je bio zaljubljenik u taj klub. Baš kao i u nogomet koji je rekreativno igrao odmalena, a nikada nije propuštao zaigrati za Humane zvijezde Hrvatske", rekla je dizajnerica.

Jurica je, kaže, stalno govorio da želi ići kući. No njegovi problemi s disanjem su se pogoršali te je prebačen na intenzivnu gdje Matija nije mogla biti uz njega.

"Rano ujutro 28. prosinca pozvali su me iz bolnice i odjurila sam tamo. Čekao me. U te tri naše posljednje minute rekla sam mu sve što sam mislila da je važno. Još se osjećam kao da su nam ukrali taj zadnji dan. Ta jedna noć i njemu i meni puno bi značila. Jedino što imamo je zajedničko vrijeme. I to nam je oduzeto", zaključila je.