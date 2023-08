Matić i Cvjetko u finalu zagrebačkog Grand Prixa

Od hrvatskih predstavnika na tatami je prvi izašao Dominik DRUŽETA kojemu je ovo prvi Grand Prix turnir nakon dvije operacije. Unatoč ozljedama koje vuče za sobom, Dominik je posljednja dva mjeseca uspio kontinuirano odraditi pripreme te je to rezultiralo pobjedom u prvoj borbi nad Poljakom Damianom SZWARNOWIECKIM u kategoriji do 81kg. U drugoj borbi Družeta je izgubio protiv Dominikanca Medickson DEL ORBE CORTORREALA međutim to ga nije obeshrabrilo te smatra da je ovo tek početak.

“Sa svojom izvedbom sam zadovoljan. U drugoj borbi sam radio neke greškice; nakon što sam poveo, u jednom trenutku sam malo zeznuo gdje je on uspio izjednačiti nakon čega sam, u prevelikoj želji da ga pobijedim prenaglio, te me to koštalo. Malo mi je žao, moglo je I bolje, ali u gledajući na sve okolnosti i ozljede koje su me pratile, ovo je korak naprijed.”

Poslije Dominika, svoj kraj na natjecanju je dočekala i Iva OBERAN nakon što je izgubila protiv Meksikanke PRISCE AWITI ALCARAZ, koja je ujedno I svjetski rangirana medaljašica te završila na sedmom mjestu kategorije -63kg.

“Došla sam u Zagreb s velikom željom da pred domaćom publikom dođem do medalje, obzirom da sam osvojila već dvije na Grand Prixevima ove godine i mislim da sam stvarno bila blizu da ju uzmem. Na ovom nivou nijanse odlučuju o zaista mi je žao zbog te četvrtfinalne borbe, ali to je sport. Golden score je dugo trajao, tu mi je popustila koncentracija, a to u ovom sportu puno košta.”

Oberan je za vrijeme eliminacija upisala pobjede protiv Sare GOLDEN (USA) i Flavie FAVORINI dok je u četvrtfinalu poražena od prve nositeljice turnira, Britanke Lucy RENSHALL.

Nakon dva ispadanja, hrvatskoj zastavi leđa čuvaju Barbara Matić i Lara Cvjetko koje su svojim pobjedama osigurale finale 10. IJF Grand Prix turnira u kategoriji do 70kg. Dvostruka svjetska prvakinja Barbara Matić u četvrtfinalu se susrela s Njemicom Samirom BOCK koju je izbacila s turnira nakon minutu i pol. Za to vrijeme, na tatamiju pored, za svoje mjesto u finalu borila se i Lara CVJETKO koja je isto izborila protiv predstavnice Mađarske, Szabine GERSCAK par sekundi prije ulaska u golden score.

Matić je u ranijoj fazi natjecanja savladala Ebony DRYSDALE DALEY (JAM), Clemence EME (FRA) i u polufinalu Anku POGAČNIK (SLO). 21-godišnja Cvjetko u jutarnjem djelu natjecanja pobijedila je Lorianu KUKA (KOS), Luanu CARVALHO (BRA) i Elizu WROBLEWSKU (POL).

Uz Laru Cvjetko i Barbaru Matić, nastupila je još I Anđela Violić, koja je poražena u prvom kolu protiv Kataryzna Sobierajska.