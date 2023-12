MASTERPLAN NA ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI BEZ PROBLEMA Župan Boban: "Ovo je iznimno važan dokument za SDŽ"

Na dnevni red Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije došla je točka pod nazivom Prijedlog odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana SDŽ.

Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije donesen je odlukom Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije na 13. sjednici, održanoj 24. listopada 2002. godine. Usklađenje PPSDŽ s „Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora“ izvršen je 2005. i 2006. godine. I. Izmjene i dopune PPSDŽ do sada su izrađene i donesene tijekom 2007. godine, II. izmjene i dopune PPSDŽ donesene su 2013. godine. Posljednje III. izmjene i dopune PPSDŽ donesene su 2021. godine.

Od vremena donošenja PPSDŽ (2003. godine) sve jedinice lokalne samouprave na području Županije su donijele svoje Prostorne planove uređenja općina ili gradova, a većina njih je višekratno donosila izmjene i dopune tih dokumenata prostornog uređenja sukladno lokalnim potrebama, kao što su se na temelju prostornih planova sukladno zakonskim odredbama donosili i propisani urbanistički planovi uređenja. Neusklađenost prostornih

planova ima negativne posljedice na provođenje postupaka ishođenja dokumentacije za građenje tj. na realizaciju projekata i zahvata u prostoru koji su PPSDŽ određeni od važnosti za županiju i državu.

Ocjena je da su III. Izmjenama i dopunama PPSDŽ koje su donesene 2021. godine, planerskim rješenjima i mjerama stvorene pretpostavke i široke mogućnosti gospodarskog razvoja prvenstveno u području energetike kroz dodatno iskorištavanje vodnog potencijala, dodatne trase plinovoda u svrhu plinofikacije prostora Županije i izgradnje proizvodnih elektroenergetskih objekata, planiranja većeg broja lokacija za vjetroelektrane i sunčane elektrane, izgradnju malih hidroelektrana i sukladno tome adekvatno planiranje prijenosnih sustava neće se pristupiti novim radikalnim zahvatima u prostoru već će se sukladno zahtjevima javnopravnih tijela izvršiti

korekcije u svrhu racionalnijih rješenja.

Sredstva za izradu Plana osigurana su u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu, a nakon kratke rasprave prijedlog je prošao jednoglasno.

Osma točka ove sjednice je Materplan prometnog razvoja.

"Ovo je iznimno važan dokument za SDŽ. Veliki dio vijećnika i vijećnica je sudjelovao u izradi ovog masterplana", kazao je uvodno župan Blaženko Boban.

Boban kaže da nam je masterplan smjerokaz u kojem smjeru županija treba ići u narednih deset godina.

"Materplan uključuje SDŽ i Šibensko-kninsku županiju i uključuje sve vrste prometa", kaže pročelnik Anđelko Katavić.

Marko Bašić iz tvrtke Trames izradio je ovaj dokument te ga je ukratko prezentirao vijećnicima.

"Nisam radila ovaj projekt, ne branim ga, ali nam je jako bitan. Dosta sam toga iščitala i našla sam opravdanost za postojanje ovog dokumenta", kazala je SDP-ova vijećnica Maja Krčum.

"Imam par primjedbi. Dosadašnji strateški dokumenti su imali strateški plan, ovdje piše da je napravljen provedbeni plan, ali nismo ga dobili. Nemamo pojma do koje razine je razrađen. Ima tu zahvata u infrastrukturi koji su državne i područne razine i sve to treba koordinirati. Pretpostavka je da postoji neko koordinacijsko tijelo. Druga primjedba je da nema dokumenta iz javne rasprave. To smo već rekli da mislimo da je nekakav uzus u prilogu dokumentacije. Ono što me malo zabrinulo je studija utjecaja na okoliš. Tamo se vidi da većina mjera pojedinačno negativno utječe na ekomrežu. Malo mi je bila nelagoda, malo me uhvatio strah. Imamo loše iskustvo sa nama samima", kazala je Daša Dragnić.

"U posljednjih 30 godina puno je više uloženo u ceste negoli u željeznice. Zanima me može li se malo više uložiti u željeznice čije stanje nije zadovoljavajuće. Razgovarala sam jednom s arhitektom koji mi je kazao da bi se moglo uvesti tramvajske veze, recimo između Splita i Trogira. Zanima me je li to predviđeno ovim dokumentom", kazala je Milija Baldić Lukšić.

Klub vijećnika Centra će podržati ovaj masterplan.

Vijećnik Roguljić kaže da znamo gdje što imamo, ali da nam trebaju ideje kako se riješiti prometne zagušenosti.

"Mene zanima kada ćemo dobiti brzu cestu Imotski-Zagvozd. Bilo nam je rečeno da ćemo je dobiti početkom 2023. , a mi smo sada na kraju 2023. godine", kazao je vijećnik Grabovac.

Marko Bašić nije mogao dati odgovore o pojedinim projektima.

Prijedlog je prošao jednoglasno.