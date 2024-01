Martin Kosovec nakon pobjede u 'The Voiceu': "Volio bih nastaviti razvijati zvuk u retro trendu i malo ga modenizirati"

U završnoj, 12. emisiji četvrte sezone popularnog glazbenog showa The Voice Hrvatska, titulu najljepšeg glasa s ukupno 88 504 glasova publike osvojio je Martin Kosovec! Pobjednika su i ove sezone odabrali gledatelji. Pobjednika je i ove sezone odabrala publika, a taj zadatak glasačima ispred TV ekrana nije bio lak budući da je pozornicu dijelio s troje finalista sjajnih vokalnih sposobnosti: Ana Širić, Luka Novokmet i Jakov Peruško Rihtar. Ana, Luka i Jakov, baš kao i mentorski timovi i drugi natjecatelji, srčano su podržali Martina budući da su u vrijeme trajanja showa razvili prijateljske odnose. Sukladno globalnoj regulativi The Voicea pobjeda Martinu Kosovcu donosi ugovor s diskografskom kućom Universal Music Group, koju u Hrvatskoj predstavlja Universal Music Hrvatska, piše Večernji list.

Mladi 18-godišnjak iz Zagreba, imao je priliku surađivati s čak dva mentorska tima. Prvi korak na putu do vrha nove sezone The Voicea ostvario je izvedbom pjesme „My Way“ Franka Sinatre popraćenom napetim iščekivanjem posljednjih sekundi u kojima mu se, uz ovacije publike, okreću tri mentora te ga u nastavak natjecanja vodi Dino. Izvedba „I'll Never Fall In Love Again“ Toma Jonesa osigurava mu izravan prolaz u dvoboj s Markom Vukićem. Dvoboj, paralelno izvrsan duet, u „Let The Sunshine In“ iz mjuzikla „Kosa“ rezultira Martinovim prelaskom u tim Vanna. Uz Vannino mentorstvo u prvoj emisiji uživo Martin Kosovec je senzacionalnom izvedbom pjesme „Tvoja zemlja“ Vice Vukova postao jedan od miljenika publike što se odrazilo i na internetske preglede i ulaskom u YouTube trending. „Unchained Melody“ Righteous Brothersa ga odabirom publike vodi u finale što se također odražava i na snimke njegovih nastupa koje su promptno skočile na prvo i drugo mjesto YouTube trendinga.

Pobjedu u završnoj emisiji, 27. siječnja 2024. godine, osigurao je i proslavio uz klasik „Sjaj u travi“ Massimove grupe Dorian Gray, uz što je ponovo izvevši „My Way“ gledatelje podsjetio i na početak svog impresivnog puta ka vrhu ovog natjecanja.

„Vrlo sam veseo; zahvalan sam svima koji su glasali za mene i sretan sam što ulazim u suradnju s Unversal Music Hrvatska! Imam mnogo ideja i planova za budućnost koji su možda malo preopširni u ovom trenutku; svakako bih volio nastaviti razvijati zvuk u retro trendu i malo ga modenizirati", izjavio je mladi glazbenik netom nakon silaska s The Voice pozornice HRT studija čime je lansiran profesionalni početak njegove glazbene karijere koji će ubrzo biti obilježen prvom pjesmom:

„Čestitamo Martinu na pobjedi, kao i svim finalistima i kandidatima 4. sezone The Voice Hrvatska. Nastupi su bili sjajni, konkurencija je bila velika, a prijateljska podrška još veća. Veselimo se suradnji s Martinom i već imamo nekoliko vizija koje mu želimo predstaviti. Jedva čekamo čuti i njegove ideje kako bismo zajednički kreirali singl kojim će označiti diskografski početak njegove, vjerujemo duge i uspješne, glazbene karijere“, poručuju iz Universal Music Hrvatska: „Ovim putem zahvalili bismo HRT-u na suradnji i besprijekornoj organizaciji još jedne sezone The Voice Hrvatska. Veliko je zadovoljstvo bilo pratiti sve kandidate i napredak iz emisije u emisiju. Posebno HVALA publici što je odabrala čiju pjesmu uskoro želi slušati na radijskim postajama i glazbenim platformama. Čim Martin upije dojmove, proslavi s najbližima i malo odmori – ulazimo u glazbeni studio. Pratite i dalje jer ovo je tek početak!“

Podsjetimo, sa svojih 18 godina Martin Kosovec bio je jedan od najmlađih kandidata ove sezone The Voice Hrvatska. Bez obzira na to, može se pohvaliti iskustvom raznih nastupa među kojima se posebno ističe međunarodni Blues festival u Memphisu gdje je sudjelovao sa samo 13 godina. Ljubav prema glazbi naslijedio je od oca instrumentalista, a ujak ga je nagovorio da se prijavi na natjecanje. Veliki je obožavatelj glazbe Franka Sinatre, Toma Jonesa i Engelberta Humperdincka – čime se i istaknuo u nastupima – no navodi kako može pjevati gotovo sve žanrove te da su mu druga najveća ljubav zrakoplovi i automobili. Učenik je četvrtog razreda Zrakoplovne tehničke škole u Velikoj Gorici i odlučan je u namjeri pilotiranja svojim glazbenim avionom sve do vrha glazbenih top ljestvica. Polijećemo!

Četvrta sezona glazbenog showa The Voice Hrvatska s prikazivanjem na Hrvatskoj radioteleviziji počela je u studenom prethodne godine te se sastojala od 12 emisija koje su bile podijeljene u četiri faze: Audicije, Nokauti, Dvoboj i emisije Uživo. Za ulazak u jedan od četiri tima koje su mentorirali Vanna, Davor Gobac, Damir Urban i Dino Jelusić u fazi Audicija predstavljene su 84 izvedbe među kojima i jedan duet. Interes publike i ovog puta bio je velik, a podršku svojim novim kolegama dali su i članovi Universal Music glazbene obitelji: Albina, ERIC, Filip Rudan, Ivana Kindl i MARCELA, piše Večernji list.