Marko Vuletić proslavio godišnjicu braka s Bogoljubom, posvetio mu dirljivu objavu

Influencer Marko Vuletić podijelio je sa svojim pratiteljima emotivnu objavu povodom godišnjice životnog partnerstvas partnerom Bogoljubom.

Na društvenim mrežama osvrnuo se na proteklu godinu, istaknuvši koliko mu njihov odnos znači te koliko se uz partnera osjeća ispunjeno.

– Godina dana otkako sam se papirima vezao za najbolju osobu svog života. Mir koji imam uz svog Bogija ne znam riječima opisati. Hvala ti na mogućnosti da živim punim plućima – napisao je Vuletić.

Njegova objava brzo je prikupila brojne reakcije i čestitke pratitelja, koji su mu u komentarima uputili podršku i lijepe želje.

Vuletić inače često dijeli detalje iz privatnog života, a ova objava posebno je odjeknula zbog iskrene i emotivne poruke.

